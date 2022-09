Rise of the Ronin: da Team Ninja un nuovo action RPG ambientato in Giappone

Nella finestra del Tokyo Game Show, Sony ha trasmesso un nuovo evento del format State of Play al fine di svelare le prossime novità del catalogo PlayStation. In quest'occasione si sono dunque visti (e rivisti) Tekken 8, Hogwarts Legacy, Like a Dragon 8 e molti altri titoli tripla-A. Una delle sorprese della conferenza digitale risponde al nome di Rise of the Ronin, produzione che riporta la prestigiosa firma di Team Ninja, autori della serie Ninja Gaiden e del più recente Nioh.

Un Giappone all'alba di una nuova era

Come suggerisce il titolo, il protagonista dell'ultima opera di Team Ninja è un ronin, un guerriero senza padroni che intraprende un viaggio attraverso un Giappone "all'alba di una nuova era".

Il setting scelto per questo GdR d'azione catapulta i giocatori nel XIX secolo, più precisamente al termine del periodo Edo, un momento noto come Bakumatsu: "sono tempi bui per il Giappone che si ritrova a combattere contro governatori dispotici e malattie letali, mentre l'influenza dell’Occidente cresce sempre di più e imperversa la guerra civile tra lo shogunato Tokugawa e le fazioni contrarie". Così racconta Fumihiko Yasuda, director e presidente di Team Ninja.

Rise of the Ronin propore un'ambientazione open world dove il protagonista potrà imbracciare katana e altre armi bianche, così come le più moderne bocche da fuoco - un mix che incarna la peculiarità di quest'epoca storica. Yasuda sottolinea quanto sia importante per il suo team ritrarre "nel modo più approfondito possibile" una delle rivoluzioni più importanti della storia giapponese, includendo anche i retroscena più crudi "che molti preferirebbero ignorare".

"Questo è sicuramente il progetto più ambizioso e complesso a cui lo studio di Team Ninja abbia mai lavorato. Lasceremo quindi che sia la nostra esperienza nella creazione di giochi su samurai e ninja a guidarci in questo percorso", ha dichiarato Yasuda.

A giudicare dal trailer mostrato allo State of Play, Rise of the Ronin propone un combat system estremamente dinamico e coinvolgente, così come un comparto tecnico all'avanguardia. Sui social diversi utenti hanno paragonato l'action RPG al popolare Ghost of Tsushima di Sucker Punch, vuoi per il setting nipponico o per la formula di gioco improntata sull'azione e l'esplorazione.

Al termine del suddetto trailer viene annunciato che Rise of the Ronin sarà un'esclusiva console per PlayStation 5 e che verrà rilasciato solo nel 2024.