La chat vocale di Discord è disponibile per tutti gli utenti Xbox

A gran sorpresa, con un annuncio attraverso i suoi canali social, Xbox ha fatto sapere che la chat vocale di Discord è disponibile per tutti gli utenti. A partire dalla serata di ieri, è possibile scaricare l'aggiornamento con cui abilitare la nuova piattaforma direttamente all'interno della dashboard.

Una volta scaricato l'aggiornamento, non bisogna far altro che collegare l'account Xbox a quello Discord. Questo consentirà di raggiungere direttamente dalla console Microsoft i propri contatti anche in modalità cross-platform, il che vuol dire che si potrà chattare con i propri amici da PC e dispositivi mobili. Nel caso in cui i due account siano già associati, sarà necessario effettuare una nuova sincronizzazione.

Si tratta di una aggiunta attesa ormai da tempo, soprattutto in considerazione delle funzionalità multiplayer cross-platform sempre più presenti nei giochi online. È sorprendente, inoltre, la velocità con cui Microsoft è riuscita a passare dalla versione beta a quella stabile.

Solo a luglio, infatti, avevamo riportato che la funzionalità era stata resa disponibile per alcuni utenti iscritti al programma Insider. In meno di due mesi, la società di Redmond è riuscita ad aprire le porte della piattaforma a tutti gli utenti di Xbox Series X|S e Xbox One.

Adesso, grazie a Discord Voice, è possibile accedere alle stanze del proprio account e visualizzare sia i giocatori presenti all'intero di queste sia i titoli a cui stanno giocando. Inoltre, grazie all'integrazione con il pannello Xbox, è possibile passare rapidamente da Discord alla chat vocale di Xbox durante le fasi di gioco.