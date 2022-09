Like a Dragon (Yakuza) 8 arriverà nel 2024, due i capitoli nel 2023

In occasione del RGG Summit 2022, un evento tenutosi in live streaming organizzato da SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio, è stato presentato l'atteso ottavo capitolo della serie Yakuza: Like a Dragon 8. Non è chiaro se verrà mantenuto lo stesso titolo anche per l'occidente, ma per la prima volta il gioco vedrà la presenza di entrambi i protagonisti.

Il nuovo capitolo, infatti, percorrerà una trama nella quale saranno coprotagonisti Ichiban Kasuga, personaggio principale introdotto nel precedente capitolo Yakuza: Like a Dragon, e Kazuma Kiryu protagonista storico della saga – in realtà i due erano già apparsi insieme nel gioco del 2020. Potremo quindi vivere la nostra avventura sia nei panni dell'uno che dell'altro.

Come è possibile notare dal trailer, però, Kiryu ha un aspetto molto diverso rispetto a quanto visto nei capitoli rilasciati fino ad oggi. Lo sviluppatore non ha potuto rilasciare ulteriori informazioni, ma ha sottolineato che esiste un motivo dietro questa scelta ed i giocatori lo scopriranno seguendo la trama.

La software house ha anche fornito alcune informazioni sul gameplay. Così come per il settimo capitolo della saga principale, anche Like a Dragon 8 sarà basato su meccaniche GDR, a differenza dei precedenti che avevano un gameplay più orientato agli action e ai picchiaduro.

Per il momento non c'è una data di lancio precisa, ma l'uscita è ancora distante e prevista per il 2024.

Like a Dragon: Ishin! arriva in occidente dopo 8 anni dall'uscita in Giappone

Per quanto concerne la saga di Yakuza, un annuncio fondamentale è stato quello di Like a Dragon: Ishin! il quale arriverà in tutto il mondo il 21 febbraio 2023. Si tratta di un capitolo prequel della saga principale rimasto fino ad oggi confinato al mercato giapponese dal suo lancio avvenuto nel 2014 in esclusiva per PlayStation 4.

La trama sarà ambientata nel 1860 e ripercorre la transizione dal periodo feudale all'era moderna con un mix di armi della tradizione dei samurai unite alle più recenti bocche da fuoco. Anche in questo caso saranno presenti elementi GDR che consentiranno ai giocatori di sviluppare le proprie abilità con le armi.

A differenza dell'edizione 2014, il nuovo Like a Dragon: Ishin! presenterà numerosi miglioramenti, a partire dal comparto tecnico del tutto rimasterizzato e adattato alle nuove piattaforme grazie ad Unreal Engine 4. Saranno presenti nuovi contenuti e funzionalità, oltre ai sottotitoli completamente in italiano.

Nel corso del 2023 arriverà anche un ulteriore capitolo dedicato a Kiryu: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Si tratta di un capitolo che "fa luce sulla prospettiva di Kiryu dopo gli eventi di Yakuza 6: The Song of Life" e che si ricollegheranno a Like a Dragon 8.

Infine, sono stati resi disponibili su Steam i due capitoli della saga noir di Ryu Ga Gotoku: Judgement e Lost Judgement. Questi ripercorrono le avventure di Takayuki Yagami, un avvocato caduto in disgrazia che prova a redimersi cercando di difendere "coloro che la legge non riesce a proteggere".