Rilasciato un video di 10 minuti di gameplay di Star Wars Outlaws. Ma il pubblico non sembra apprezzarlo

Nonostante le reazioni contrastanti al video di gameplay di Star Wars Outlaws di 10 minuti rilasciato da IGN nei giorni scorsi, Ubisoft sembra non essere intenzionata a rimandare il lancio del gioco, previsto per il prossimo 30 agosto. I commenti negativi su YouTube si concentrano su una realizzazione tecnica che sembra approssimativa, scarso livello di dettaglio (soprattutto per quanto riguarda le texture), animazioni inappropriate e prestazioni non soddisfacenti.

Il video di gameplay è ambientato sul mondo desertico di Tatooine, già ampiamente conosciuto dai fan di Star Wars (ma ci saranno anche altri mondi di gioco), e mostra le meccaniche di base, con la parte stealth che sembra preponderante, oltre che dare spazio all'esplorazione. Ubisoft ha sovente rimarcato che la natura da open world sarà il segreto alla base di Star Wars Outlaws, anche se non ha mai mostrato interamente questi mondi di gioco. Secondo alcune voci, servirebbero solamente 4 o 5 minuti per percorrerli con una speeder bike: ovvero, non si tratterebbe di veri mondi aperti. Per completare l'intero gioco, invece, servirebbero circa 30 ore.

Ricordiamo che Star Wars Outlaws è sviluppato da Massive su Snowdrop Engine (The Division) e si concentra su Kay Vess, la quale intraprende lavori ad alto rischio e ad alta remunerazione per guadagnarsi il favore delle più famose organizzazioni criminali della galassia, tra cui lo spietato Sindacato Pyke o l'astuta Alba Cremisi. Lei è accompagnata da Nix, una creatura di specie Merqaal che Kay ha conosciuto da giovane e con cui è cresciuta e ha condiviso tantissime avventure.

"Il gioco è entrato in fase gold, quindi la data è ben confermata per il 30 agosto", ha detto il direttore finanziario di Ubisoft Frederick Duguet quando gli è stato chiesto della possibilità di un ritardo a causa delle reazioni al video su YouTube. "Presto vedremo più contenuti di altissima qualità che mostreranno davvero le profondità del mondo aperto. Questo è un elemento chiave alla base della capacità di esplorazione della galassia con più pianeti, quindi dovrebbe essere di buon auspicio per il gioco in termini qualitativi".

I contenuti di Star Wars spesso ricevono critiche negative da una parte della fanbase "arrabbiata" o da semplici detrattori che non ne capiscono le ultime evoluzioni. Alla base vi è un universo interconnesso e raccontato su media differenti (Star Wars Outlaws è un altro contenuto canonico), per cui chi non segue bene tutto può rimanere spiazzato da alcune scelte narrative. Ma non sembra questo il caso: le critiche al video di Star Wars Outlaws sono principalmente dovute ai presunti limiti tecnici del gioco.