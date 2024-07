PS5 Pro nel 2024 o nel 2025? Tom Henderson chiarisce i suoi leak

Dopo una recente dichiarazione che ha messo in dubbio tutte le fughe di notizie precedenti, Tom Henderson ha chiarito che, stando alle sue fonti, la road map di Sony non sarebbe cambiata, ma c'è preoccupazione per la mancanza di esclusive.

Nelle scorse ore una risposta di Tom Henderson ha messo in dubbio il rilascio di PS5 Pro nel 2024. Che sia chiaro, la console non è neanche stata confermata da Sony, ma nel frattempo il giornalista e insider ha fatto chiarezza sulle fughe di notizie che ha diffuso finora.

In particolare, nella giornata di mercoledì, in risposta a un utente che pronosticava l'uscita della console per questo settembre, Henderson ha detto "Sempre che venga rilasciata quest'anno". Da qui sono sorte le prime preoccupazioni su un ritardo nel rilascio della console mid-gen.

Per tale ragione, Henderson ha deciso di spiegare le sue dichiarazioni sulle pagine di Insider Gaming. Il leaker ha specificato che, allo stato attuale, sembra non ci siano elementi che possano far pensare a un posticipo del rilascio. Stando a quanto riportato, la data entro cui gli sviluppatori potranno ottenere la certificazione "ottimizzato per PS5 Pro" rimarrebbe fissata al 30 luglio.

EXCLUSIVE: Is the PlayStation 5 Pro Releasing in 2024?https://t.co/07SQLBlwmT — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 18, 2024

Secondo le fonti di Henderson, la data sarebbe stata decisa ben 18 mesi fa, ragione per cui la road map di Sony non avrebbe subito alcuna modifica. Dal 15 settembre, inoltre, si ritiene che Sony abbia imposto come obbligatoria l'ottimizzazione per PS5 Pro per tutte le nuove uscite. Questo però, chiarisce l'insider, non vuol dire che la console sarà disponibile già dal 16 settembre.

Henderson ha chiarito che secondo il 90%-95% dei reportage visionati, l'uscita rimane fissata per metà novembre. Tuttavia, altre fonti hanno mostrato preoccupazione in merito al rilascio entro quest'anno a causa di una scarsità di esclusive nel 2024, peraltro confermata dalla stessa Sony.

Come accennato all'inizio, le informazioni condivise non rappresentano né una conferma né una smentita. Sony non ha mai ammesso l'esistenza di una PS5 Pro, ragione per cui nonostante i dev kit sarebbero già stati inviati, la tabella di marcia potrebbe subire variazioni in qualsiasi momento.