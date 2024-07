La nuova PS5 Pro potrebbe non arrivare prima del 2025

Il nuovo progetto è finora conosciuto solo a livello ufficioso. Il giornalista che ha anticipato l'esistenza del progetto ora sostiene che la nuova PS5 Pro potrebbe non arrivare nel 2024, come prima paventato.

Il giornalista di Insider Gaming Tom Henderson, ovvero la principale fonte di notizie su PS5 Pro, sembra voler far intendere che la nuova versione della console Sony non è più prevista per il 2024, ma che arriverà in commercio solo l'anno prossimo. Non c'è niente di ufficiale, ma solo un post su X, così come non è ufficiale lo stesso progetto PS5 Pro.

If it releases this year! — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 17, 2024

Quando un utente ha detto di aspettarsi l'annuncio di PS5 Pro per il prossimo settembre, Henderson ha risposto laconicamente con un "Sempre che esca quest'anno". Secondo le precedenti indiscrezioni riportate sempre da Henderson, Sony ha già contattato gli sviluppatori di giochi per PS5, chiedendo loro di ottimizzare i loro giochi per il nuovo hardware entro l'estate, con particolare attenzione al Ray Tracing.

La nuova console, conosciuta internamente con il nome in codice Trinity, avrà una GPU con una nuova e più potente architettura Ray Tracing e una CPU simile alla precedente, ma con una modalità "High CPU Frequency" a 3,85 GHz invece di 3,5 GHz. Questo permetterà alla CPU di operare a una frequenza maggiore, riducendo leggermente le prestazioni della GPU quando necessario. Inoltre, la memoria di sistema della PS5 Pro avrà una bandwidth di 576 GB/s, rispetto ai 448 GB/s della PS5 standard, e gli sviluppatori avranno accesso a 1,2 GB aggiuntivi di memoria di sistema.

Questi miglioramenti integrano la nuova tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) di Sony, che migliora il frame rate e la qualità dell'immagine dei giochi PlayStation, simile alle tecniche DLSS di Nvidia e FSR di AMD. La PS5 Pro avrà, inoltre, un'architettura personalizzata per l’apprendimento automatico, supportando 300TOPS di calcolo a 8 bit.

Se tutto questo venisse confermato, Sony starebbe replicando la stessa strategia adottata con la passata generazione e con PS4: a metà del ciclo generazionale, quindi, ci ritroveremmo con una PS5 Slim e una PS5 Pro.