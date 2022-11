Return to Monkey Island arriva su PlayStation 5 e Xbox Series X|S la prossima settimana

Return to Monkey Island sarà disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series S|X a partire dall'8 novembre. Inoltre, ci sarà anche su Xbox Game Pass senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati al servizio.

La nuova avventura punta e clicca segna il ritorno del creatore della serie, Ron Gilbert, portando avanti la storia di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, sviluppati in collaborazione con Lucasfilm Games. L'intricata storia del segreto di Monkey Island conduce il "temibile pirata" Guybrush Threepwood a intraprendere una nuova avventura in giro per le isole caraibiche, determinato a svelare l'inafferrabile segreto una volta per tutte.

Ma un ritorno all'isola di Mêlée non sarebbe completo senza i vecchi amici (e nemici), mentre Guybrush e il malvagio LeChuck vogliono sfidarsi ancora una volta in alto mare, con nuovi leader dei pirati che sembrano essere arrivati per rovinare la festa.

"Return to Monkey Island è uno di quei giochi brevi che ti capita di rigiocare, più e più volte" abbiamo scritto nella recensione della versione PC di Return to Monkey Island. "Un'avventura spensierata che ti riporta agli anni della gioventù, in un modo non consueto. Ti strappa emozionalmente dal mondo di oggi, meno colorito e più piatto per chi non è più giovanissimo, e ti riporta a emozioni che non provavi più da diverso tempo. Dove ridi e piangi allo stesso tempo, dove alcuni personaggi sono cambiati per via del tempo che passa, ma nel profondo sono rimasti gli stessi. Chi conosce Monkey Island sa di cosa stiamo parlando, chi non lo conosce no, e farà molta fatica a capirlo. È quel qualcosa che rende Monkey Island unico, e che lo renderà per sempre tale".