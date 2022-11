Atomic Heart ha una data di uscita per console e PC: nuovo trailer e pre-ordini aperti

Sin dal suo annuncio nel 2018, Atomic Heart ha conquistato l'attenzione degli amanti dei first-person shooter (e non solo). Con un affascinante setting utopico e un gameplay ispirato al mai troppo lodato BioShock, il titolo di Mundfish propone un intrigante mix tra sparatutto in prima persona e gioco di ruolo. Molto presto potremo provare con mano la creazione della software house russa: abbiamo finalmente una data di uscita del gioco per console e PC.

Atomic Heart arriverà su console e PC il 21 febbraio

Focus Entertainment, publisher di Atomic Heart, ha annunciato la data di uscita dell'action-RPG/FPS sviluppato da Mundfish: il gioco sarà disponibile dal 21 febbraio 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam). I pre-ordini sono già disponibili sul sito ufficiale di Focus, dove troviamo diverse edizioni disponibili: una Standard Edition (59,99€), una Gold Edition (89,99€) e una Premium Edition (99,99€); queste ultime due includono l'Atomic Pass, che introdurrà quattro DLC con nuove aree di gioco e molto altro.

In esclusiva per il marketplace di Focus c'è una quarta edizione limitata (Limited Edition Bundle), che include il gioco in versione digitale, una steelbook, l'artbook ufficiale, un poster in metallo e l'add-on 'Labour & Science'. Nella descrizione non viene menzionato l'Atomic Pass.

L'annuncio della release date arriva con un nuovo entusiasmante trailer che raccoglie alcune clip tratte dall'avventura fantascientifica. Al termine del filmato scopriamo che lo sparatutto sarà incluso anche nel catalogo di Xbox Game Pass, probabilmente già dal day one.

Atomic Heart catapulta i giocatori in una realtà alternativa del 1955, dove l'Unione Sovietica è la più grande potenza tecnologia al mondo: ha già inventato Internet, anticipando così gli Stati Uniti d'America, oltre ad aver perfezionato la robotica e il suo impiego in ambito militare.

"L'inarrestabile progresso tecnologico e gli esperimenti segreti hanno provocato l'insurrezione di creature mutanti, terribili macchine e robot superpotenziati, che ora si ribellano ai propri creatori", si legge nella sinossi riportata sul sito ufficiale di Atomic Heart. "Solo tu potrai fermarli e scoprire le sordide verità che si celano dietro un mondo idealizzato".

Ricordiamo che Atomic Heart sarà uno dei primi giochi a supportare il DLSS 3 di NVIDIA, tecnologia cardine delle nuove schede GeForce RTX 4000.