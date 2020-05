Retrocompatibilità Xbox Series X: migliaia di titoli, HDR e fino a 120 fps

Jason Ronald, Partner Director of Program Management dell'Xbox Platform Team, è tornato a parlare di Xbox Series X, la console che Microsoft si appresta a introdurre entro fine anno e che competerà con la Playstation 5 di Sony. Ronald si è concentrato sulla retrocompatibilità: migliaia di titoli che hanno debuttato sulle generazioni precedenti della console - Xbox One, Xbox 360, Xbox - saranno giocabili dal "day one".

"Con oltre 100.000 ore di test sul campo già completate, migliaia di giochi sono già giocabili oggi su Xbox Series X, dai titoli blockcuster ai classici di culto. Molti di noi nel team Xbox giocano su Xbox Series X quotidianamente come console principale e passano tra le generazioni senza interruzioni. Quando lanceremo la console nel periodo delle vacanze natalizie, il team avrà speso oltre 200.000 ore ad assicurarsi che la vostra libreria di gioco sia pronta per fare il salto immediato".

Non solo sarà possibile giocare a moltissimi giochi del passato, ma il gameplay sarà persino migliore sulla nuova Xbox Series X. "I giochi compatibili con le versioni precedenti della console funzionano in modo nativo sull'hardware di Series X, con la massima potenza di CPU, GPU e SSD. Nessuna modalità boost, nessun downclocking, giocherete con la piena potenza di Xbox Series X a ogni titolo compatibile con le versioni precedenti", ha assicurato Ronald. Ciò significa che tutti i titoli funzioneranno alle massime prestazioni per cui sono stati originariamente progettati, molte volte prestazioni superiori rispetto a quanto visto sulla piattaforma originale, con frame rate più elevati e stabili, alla massima risoluzione e qualità visiva.

I giochi retrocompatibili godranno anche di enormi riduzioni dei tempi di caricamento in-game grazie al nuovo SSD NVMe. Inoltre, grazie al lavoro dell'Xbox Advanced Technology Group, Xbox Series X sarà in grado di aggiungere l'HDR ai vecchi giochi grazie a una tecnica di ricostruzione gestita dalla stessa console. "Questo ci consente di abilitare l'HDR con zero impatto sulle prestazioni di gioco e applicarlo anche ai titoli di Xbox 360 e dell'originale Xbox sviluppati quasi 20 anni fa, ben prima dell'esistenza dell'HDR".

Microsoft fa inoltre sapere che la funzionalità Quick Resume è progettata per funzionare anche sui titoli retrocompatibili, permettendo di riprendere il gaming esattamente da dove lo si era interrotto, in un istante. "Tutte queste novità avvengono a livello di piattaforma, non richiedono lavoro aggiuntivo agli sviluppatori dei giochi", sottolinea il dirigente di Microsoft.

Infine, la casa di Redmond ha messo a punto nuove tecniche per permettere a molti giochi di funzionare a risoluzioni e qualità d'immagine superiori, fino ad arrivare al 4K. Un numero selezionato di titoli potrà inoltre girare con un frame rate doppio rispetto alle origini, da 30 a 60 fps oppure passare da 60 a 120 fps.

