Respawn Entertainment: lo studio di Apex Legends e Titanfall cancella un FPS multiplayer

Respawn Entertainment, lo studio dietro a successi come Apex Legends e Titanfall, ha cancellato un progetto legato a uno sparatutto in prima persona non annunciato. Questa decisione segue una serie di cambiamenti interni e strategici all'interno dell'azienda.

07 Marzo 2025

