Il successo non salva dal licenziamento: NetEase taglia un intero team di Marvel Rivals

Nonostante il successo ottenuto da Marvel Rivals, NetEase ha licenziato l'intero team di Seattle. Al momento, il publisher non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma gli allontanamenti sono stati confermati da alcuni (ormai ex) sviluppatori.

Di certo non è una novità sentir parlare di licenziamenti nell'industria videoludica, anzi il biennio 2023-2024 è stato uno dei peggiori della storia per il settore. Eppure, quando si parla di un titolo come Marvel Rivals è impossibile non chiedersi perché il publisher abbia avuto necessità di licenziare.

Compagnie come Electronic Arts, Ubisoft o Microsoft hanno subito una brusca frenata delle vendite e, per quanto probabilmente fossero evitabili, i loro round di licenziamenti sono riusciti quantomeno a motivarli con il fallimento di alcuni rilasci che hanno prodotto numeri ben al di sotto delle aspettative – per fare un esempio a testa, potremmo citare Battlefield 2042, Star Wars Outlaws e Redfall.

Nel caso di Marvel Rivals, invece, il gioco è stato innegabilmente un successo con centinaia di migliaia di giocatori contemporanei solo su Steam. L'impatto di Marvel Rivals è stato così forte che titoli rodati e con una fan base solida, come Overwatch, hanno subito un'emorragia di utenti.

Tuttavia, questo non è bastato agli sviluppatori dello studio di Seattle a mantenere la propria posizione. A comunicarlo è stato Thaddeus Sasser, director del gioco, su LinkedIn. Il responsabile ha citato il level designer Garry McGee tra gli sviluppatori allontanati, mentre Jack Burrows – anche lui level designer – ha confermato la notizia con un altro post.

"Questo è un settore davvero strano" ha scritto Sasser. "Il mio stellare e talentuoso team ha contribuito a realizzare un nuovo franchise di incredibile successo con Marvel Rivals per NetEase ed è stato appena licenziato". Al momento, NetEase non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla notizia.