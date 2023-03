Respawn apre un nuovo studio, servirà a dare nuova linfa ad Apex Legends

Respawn Entertainment ha annunciato l'apertura di un nuovo studio a Madison, Wisconsin, dedicato al rafforzamento e lo sviluppo di Apex Legends. Il nuovo team sarà guidato da Ryan Burnett, veterano dell'industria con esperienza nei giochi live service che ha militato in Raven Software ed Epic Games.

Secondo la software house, l'obiettivo di questa espansione è di rendere il battle royale free-to-play un franchise capace di evolversi e durare per "10, 15 anni e oltre". Gli uomini di stanza a Madison collaboreranno con quelli a Sherman Oaks e Vancouver e si concentreranno sul supportare lo sviluppo di Apex Legends, anche se potrebbero contribuire ad altri progetti in futuro.

"Costruire il live service di Apex è un ciclo continuo di provare cose nuove e sperimentazione", ha detto il direttore di Apex Legends Steven Ferreira a GamesIndustry.biz, "ed è quello che ci darà il Wisconsin: quella capacità di fare di più, spingendoci in nuova area come le classi Legend e cercando di fare cose che non abbiamo mai fatto prima".

La notizia arriva non molto tempo dopo la cancellazione di Apex Legends Mobile. Il direttore generale del franchise di Apex, Greg Wilson, ha spiegato che mentre Respawn non è stata in grado di "mantenerlo al livello di qualità che ci aspettavamo, siamo in una posizione molto diversa con il gioco su PC e console".

"L'aggiunta di risorse ci aiuterà a continuare a nutrire quella bestia, a mantenere i giocatori coinvolti, a continuare a evolvere e migliorare il titolo", ha continuato, "e su questo siamo sulla buona strada". Dal debutto nel 2019, Apex Legends ha ottenuto nuovi contenuti ogni tre mesi: la sedicesima stagione intitolata Baraonda è arrivata il mese scorso.