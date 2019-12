Resident Evil 3, l'atteso remake ora prenotabile su Steam

Annunciato in occasione dello State of Play di Sony PlayStation nella prima parte di dicembre, Resident Evil 3 promette di bissare il successo conseguito da Resident Evil 2 Remake, quando Capcom fissava nuove regole nella realizzazione di un rifacimento rispetto a un grande classico del passato. Il gioco è adesso pre-acquistabile su Steam, mentre sarà giocabile dal prossimo 3 aprile.

In Resident Evil 3, Jill Valentine è una delle poche superstiti delle atrocità che hanno sconvolto Raccoon City. Per fermarla, la Umbrella è pronta a ricorrere alla sua arma segreta più temibile: Nemesis. Si tratta di un nuovo tipo di Tyrant nato nei laboratori della Umbrella, creato per eliminare gli agenti della S.T.A.R.S.. Nemesis si intravede solo in alcuni frangenti, ma dalle immagini trapelate in rete abbiamo già potuto dare uno sguardo ravvicinato al suo ‘nuovo’ volto: Capcom ha lievemente modificato i connotati del mostro, scelta che sarebbe già stata criticata da diversi fan del gioco originale, non soddisfatti del redesign.

In ogni caso, la nuova veste grafica realizzata con il RE Engine - il motore grafico di Resident Evil 7 e Resident Evil 2 Remake - dona al terzo capitolo una grafica a dir poco convincente. Resident Evil 3 riproporrà la visuale in terza persona e rappresenterà una rivisitazione molto importante rispetto al gioco originale, in quasi tutti gli aspetti di gioco.

Resident Evil 3, inoltre, include anche Resident Evil Resistance, una nuova esperienza multiplayer online 1 vs 4 ambientata nell'universo di Resident Evil e incentrata sul confronto mortale tra quattro superstiti e un malvagio Mastermind.

Requisiti hardware

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7, 8.1, 10 (64-BIT)

Processore: Intel Core i5-4460 o AMD FX-6300 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R7 260x con 2GB Video RAM

DirectX: Versione 11

Con Resident Evil 2 Remake, Capcom ha riscritto il modo con cui si realizza un remake in ambito videoludico. Resident Evil 2 recepisce i miglioramenti alla serie introdotti nel corso degli anni, ispirandosi principalmente ai migliori due Resident Evil dai tempi proprio del secondo episodio, ovvero Resident Evil 4 e 7. Il primo viene preso a modello per le meccaniche di movimento, anche se qui è tutto molto più fluido e reattivo, mentre il secondo guida dal punto di vista del senso del mistero e della scoperta, quindi per quanto attiene alla sfera dell'esplorazione. Ne abbiamo parlato diffusamente nell' approfondimento su Resident Evil 2.