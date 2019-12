Resident Evil 3 Remake è ufficiale: ecco il primo trailer

Lo State of Play di oggi è stato seguito con enorme interesse, merito soprattutto delle indiscrezioni che hanno anticipato l’evento live di Sony. Tali rumor prevedevano l’annuncio del presunto Resident Evil 3 Remake, annuncio che è stato effettivamente ufficializzato da Capcom durante la diretta: il remake del terzo capitolo si farà e sarà disponibile già dal prossimo 3 aprile 2020.

Aprile 2020: Resident Evil 3 Remake in arrivo su PC, PS4 e Xbox One

Preannunciando agli spettatori un nuovo trailer dedicato a Project Resistance, Capcom li ha sorpresi svelando, invece, il primo filmato di Resident Evil 3 Remake. Fanno la loro comparsa l’immancabile Jill Valentine e Carlos Oliveira, protagonisti di una storia che si svolgerà quasi parallelamente agli eventi di Resident Evil 2.

Affronteremo il temibile Nemesis, un nuovo tipo di Tyrant nato nei laboratori della Umbrella, creato per eliminare gli agenti della S.T.A.R.S.. Il caro Nemesis si intravede solo in alcuni frangenti, ma dalle immagini trapelate in rete abbiamo già potuto dare uno sguardo ravvicinato al suo ‘nuovo’ volto: Capcom ha lievemente modificato i connotati del mostro, scelta che sarebbe già stata criticata da diversi fan del gioco originale, non soddisfatti del redesign.

In ogni caso, la nuova veste grafica realizzata con il RE Engine - il motore grafico di Resident Evil 7 e Resident Evil 2 Remake - dona al terzo capitolo una grafica a dir poco convincente. Con ogni probabilità il prossimo remake manterrà l’impostazione in terza persona, a dispetto di quanto si possa dedurre dalle prime sequenze del trailer.

Un altro dettaglio fondamentale riguarda proprio Resident Evil Resistance: il nuovo titolo multiplayer di Capcom è, in realtà, la modalità multiplayer online di Resident Evil 3. Il pacchetto di Resistance sarà quindi incluso nel Remake del terzo capitolo, senza costi aggiuntivi.

Con la data di uscita fissata per il 3 aprile 2020, Resident Evil 3: Remake affronterà altri due pesi massimi della prossima primavera videoludica, ovvero Final Fantasy VII Remake (3 marzo 2020) e il più vicino Cyberpunk 2077, in uscita due settimane dopo (16 aprile 2020).

Il gioco sarà disponibile su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Effettuando il pre-order si avrà accesso al Classic Costume Pack, con le skin dei modelli originali di Jill e Carlos.