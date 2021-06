Remedy sta sviluppando uno spin-off multiplayer co-op di Control

Il pluriacclamato Control ha inaugurato un nuovo universo narrativo, come confermato da Remedy Entertainment. L'avventura di Jesse Faden è solo il primo episodio di un franchise destinato a durare negli anni e che vedrà, tra le altre cose, il debutto di un titolo multiplayer online.

L'annuncio arriva dallo sviluppatore finlandese e dall'italiana 505 Games, che si occuperà del co-publishing di Condor, nome in codice dello spin-off multigiocatore di Control.

Condor: un'avventura multiplayer co-op per 4 giocatori

Non abbiamo molti dettagli sul nuovo, misterioso gioco di Remedy. Come si legge nel comunicato ufficiale, sappiamo che si tratta di un titolo multiplayer per quattro giocatori, caratterizzato da una formula cooperativa PvE: Condor si focalizzerà dunque sul gioco di squadra e, probabilmente, non includerà una modalità di gioco competitiva (PvP). In un post sul blog ufficiale di Remedy, lo sviluppatore ha pubblicato una concept art che, a detta sua, offre un'idea più chiara di ciò che ci attende nella prossima avventura ambientata nel mondo di Control.

Nell'immagine sono raffigurati quattro uomini armati e quello che sembrerebbe essere un cadavere. L'ambiente circostante richiama gli uffici della Oldest House, il che ci suggerisce che Condor condividerà lo stesso, iconico setting di Control. È ciò che lascia intuire anche il game director Mikael Kasurinen: "Control è prima di tutto un mondo , un posto per una moltitudine di storie, eventi e personaggi. Un luogo dove accadono cose inaspettate, strane e straordinarie. Abbiamo iniziato con l'ingresso di Jesse nella Oldest House, ma c'è molto di più in questo mondo [...]". Kasurinen ha poi aggiunto: "Project Condor sarà un'espressione di questo concetto".

Il game director del franchise di Control ha parlato del suo amore per i titoli multiplayer, una passione che condivide con l'intero team di Remedy, che si è spesso riunito in sessioni di gioco durante le pause dal lavoro - giocando a capolavori senza tempo quali DOOM e Battlefield 1942. Come ci ricorda lo stesso Kasurinen, la sua compagnia ha sviluppato solo esperienze single player nei suoi 25 anni di vita: Condor sarà pertanto il primo gioco multiplayer di Remedy.

"Credo che possiamo creare esperienze condivise senza compromettere il nostro DNA, o le storie che vogliamo raccontare. [...] La vediamo come una sfida entusiasmante: come sarebbe un gioco multiplayer di Remedy?". Mikael Kasurinen spiega che il team Vanguard - responsabile dello sviluppo di Condor - ha già fatto enormi progressi su quel fronte, realizzando qualcosa che sia "coinvolgente" e al tempo stesso "familiare" per i fan di Control.

Condor, o Project Condor, è una produzione next-gen: il gioco è in sviluppo per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Senza troppe sorprese, non è stata comunicata una finestra di lancio.

Remedy e 505 Games: ci sarà un altro capitolo della serie Control



In occasione dell'annuncio di Project Condor, Remedy Entertainment rinnova la sua collaborazione con 505 Games, publisher di Control e futuro co-publisher del nuovo titolo multigiocatore. L'editore milanese, sussidiaria del gruppo Digital Bros, si è dichiarato entusiasta della partnership con la software house e ci ha parlato del successo di Control, gioco che, con più di 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ha generato entrate per 70 milioni di euro.

Le due compagnie svelano che il budget stanziato per lo sviluppo di Condor ammonta a 25 milioni di euro. Gli investimenti relativi allo sviluppo e al marketing saranno equamente divisi tra 505 Games e Remedy Entertainment, così come i futuri ricavi generati dal gioco.

Le notizie però non terminano qui. 505 Games e Remedy Entertainment hanno firmato un accordo che prevede un'ulteriore espansione del franchise di Control, con un altro capitolo della serie inaugurata nel 2019. Il gioco in questione sarà realizzato con un budget ancora più grande di quello previsto per Project Condor. Non sono stati diffuse altre informazioni, purtroppo. Potrebbe trattarsi di un sequel diretto dell'avventura di Jesse Faden o di un episodio a sé stante ambientato nello stesso universo narrativo di Control, con un nuovo protagonista.

Non ci resta che attendere i prossimi annunci di Remedy Entertainment. Project Condor sembra un progetto tanto interessante quanto ambizioso: non vediamo l'ora di vedere in azione il primo titolo multigiocatore degli autori di Max Payne, Alan Wake e Control.