Remedy compra i diritti su Control: pieno potere sul famoso franchise, ecco quanto è costato

Remedy ha annunciato di aver trovato un accordo con l'italiana 505 Games con il quale acquisirà tutti i diritti su Control, lo sparatutto soprannaturale in terza persona rilasciato per la prima volta nel 2019. L'intesa prevede un pagamento in tre rate entro la fine del 2024 per un totale di 17 milioni di euro.

L'acquisizione dei diritti include la pubblicazione, la distribuzione e il marketing oltre a coprire l'intero franchise di Control, compresi il titolo di debutto del 2019, il sequel Control 2, lo spin-off multiplayer con nome in codice Condor e tutti i futuri titoli della saga. In ragione di quanto stabilito, quindi, l'accordo di pubblicazione tra Remedy e 505 Games si concluderà il 31 dicembre 2024, termine in cui si chiuderà la transizione.

Nell'annuncio pubblicato da Remedy per gli investitori, si specifica che i 17 milioni di euro equivalgono a quanto investito da 505 Games nello sviluppo di Control 2 e Condor più un piccolo bonus. In sostanza, Remedy ha acquisito i diritti quasi a costo zero.

Una storia che si ripete per l'editore che nel 2019 ha rivelato di aver trovato un accordo con Microsoft per l'acquisizione dei diritti su Alan Wake, per una cifra pari a 2,5 milioni di euro. L'horror investigativo, infatti, fu pubblicato da Microsoft in esclusiva per Xbox 360 e solo successivamente ha esordito su altre piattaforme per poi ricevere anche una rimasterizzazione.

Ad ogni modo, Control 2 sembra essere ancora lontano dato che lo scorso ottobre la software house ha dichiarato che era ancora in fase di concept. Nel (non troppo) breve termine, invece, potrebbe essere rivelato Condor, ovvero il progetto spin-off che, stando alle medesime dichiarazioni, dovrebbe essere in una fase avanzata di sviluppo.