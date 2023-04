Redfall: ecco i requisiti PC, ma risoluzione e framerate non sono menzionati

Innsieme a una guida all’accessibilità, Bethesda ha pubblicato i requisiti PC di Redfall, i quali risultano tutt’altro che accessibili. Sfortunatamente, al di là dell’hardware necessario, la software house non specifica quali risoluzioni e framerate dovremmo aspettarci.

Partiamo dai requisiti minimi, che vedono un processore Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600 abbinato a una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1070 o AMD Radeon RX 580, il tutto supportato da 16 GB di memoria RAM. Vengono anche indicati 6 GB di memoria VRAM, seppur le schede suggerite sono entrambe da 8 GB.

I consigliati, invece, alzano di un bel po’ l’asticella delle performance suggerendo un Intel Core i7-9700K o AMD Ryzen 7 2700X affiancato da una NVIDIA GeForce RTX 2080 o AMD Radeon RX 5700 XT oppure ancora una GPU Intel Arc.





Come premesso, Bethesda non chiarisce le risoluzioni o il framerate a cui sarà possibile giocare con queste specifiche. Tuttavia, osservando le schede video suggerite possiamo dedurre che 8 GB di memoria dedicata per la GPU siano più che sufficienti.

Per quanto riguarda i requisiti “Ultra”, il nuovo cooperativo a tema vampiresco si “accontenta” delle stesse CPU che appaiono nei requisiti consigliati. Sul fronte GPU, invece, appaiono la NVIDIA GeForce RTX 3080 e la AMD Radeon RX 6800 XT con la prerogativa di almeno 10 GB di VRAM. Il tutto accompagnato da ben 32 GB di memoria di sistema. Con "Ultra", di norma, si intende una risoluzione di 4K a 60 fps, ma nel caso specifico sarà necessario attendere l'uscita per una conferma (o smentita).

Naturalmente, è difficile prevedere il livello di prestazioni che il gioco sarà in grado di raggiungere in ogni fascia, soprattutto alla luce del limite a 30 fps impostato su console. Poche settimane fa, infatti, Bethesda ha annunciato che il titolo sarebbe stato bloccato a 30 fps sia su Xbox Series X che su Xbox Series S a una risoluzione di 2160p per la prima e 1440p per la seconda.

A questo punto non rimane che attendere l’uscita del gioco, fissata al 2 maggio, per capire se i problemi affrontati nell’ottimizzazione su console si estendono anche alla piattaforma Windows. In ogni caso, lo sviluppatore ha già anticipato che una patch abiliterà i 60 fps anche su Xbox e che ulteriori aggiornamenti per il miglioramento delle prestazioni saranno rilasciati anche su PC.

Nel frattempo vi lasciamo al nuovo intrigante trailer, l’ultimo a precedere il rilascio del gioco.