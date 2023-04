Redfall su Xbox girerà a 30 fps al lancio, la modalità performance arriverà successivamente

Arkane Austin ha condiviso nuove informazioni su Redfall, prossima esclusiva di Microsoft sviluppata da Bethesda, che si propone come uno dei lanci più importanti di quest'anno per la piattaforma della casa di Redmond. Tuttavia, sapere che il gioco al lancio girerà a 30 fps su console potrebbe non entusiasmare i giocatori di Xbox.

Arkane, infatti, ha sottolineato che il titolo al rilascio avrà solo una modalità che favorirà la qualità visiva al framerate, raggiungendo i 30 fps sia su Series X che su Series S a una risoluzione di 4K per la prima e 1440p per la seconda. Solo in seguito sarà rilasciato un aggiornamento che abiliterà la modalità performance sbloccando i 60 fps su console.

Redfall is launching on Xbox consoles with Quality mode only:

Xbox Series X: 4K 30 FPS

Xbox Series S: 1440p 30 FPS

60 FPS Performance mode will be added via game update at a later date. pic.twitter.com/NLaGsMbwdW — Redfall (@playRedfall) April 12, 2023

Il discorso non si estende al PC dove, come di consueto, i giocatori potranno destreggiarsi tra le impostazioni così da trovare il giusto compromesso tra qualità e framerate per la propria configurazione. Un annuncio che inevitabilmente fa sorgere qualche perplessità data la natura del gioco.

Redfall, infatti, è uno sparatutto in prima persona che seppur privilegia la cooperazione alla competizione, appare tutto sommato frenetico. Il dubbio, quindi, è che dare priorità alla qualità visiva piuttosto che alle prestazioni possa incidere negativamente sull'esperienza complessiva.

Si tratta di una scelta, peraltro, piuttosto curiosa da parte di Arkane, soprattutto in considerazione del fatto che i gameplay mostrati finora sono stati ripresi a 60 fps anche sulle console. Non rimane che attendere il 2 maggio, data in cui è stato fissato il rilascio, per comprendere se la decisione degli sviluppatori si rivelerà adeguata al genere.

Vi ricordiamo che, come da tradizione, il titolo sarà pubblicato anche su Game Pass. Gli abbonati avranno così la possibilità di testare l'offerta di Bethesda prima di procedere a un eventuale acquisto.