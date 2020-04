Red Dead Redemption 2 in Xbox Game Pass: giocabile pagando il solo abbonamento

Red Dead Redemption 2 sarà giocabile su tutte le Xbox One senza costi aggiuntivi a parte l'abbonamento a Xbox Game Pass. Ricordiamo trattarsi del servizio ad abbonamento (9,99 Euro al mese su console e 3,99 Euro al mese su PC) che permette di accedere senza ulteriori costi a un catalogo di almeno 100 giochi, nuovi o successi del passato. Purtroppo, l'offerta è limitata (per ora) alla variante console del servizio.

Red Dead Redemption 2 sarà disponibile tramite Xbox Game Pass a partire dal 7 maggio come si legge qui. In quello stesso giorno, inoltre, l'altro gioco Rockstar Grand Theft Auto 5 cesserà di far parte del servizio: Microsoft consiglia di acquistarlo entro quella data in modo da usufruire di uno sconto del 20% e continuare a giocarci. Installando l'applicazione mobile di Xbox Game Pass è poi possibile iniziare a pre-scaricare Red Dead Redemption 2.

Si tratta di un gran colpo per il servizio Microsoft, visto che Red Dead Redemption 2 è considerato uno dei giochi di maggiore qualità dell'attuale generazione, con un mondo di gioco sensazionale per vastità e la promessa di tantissime ore di gioco. Può sembrare strana l'uscita di GTA 5 dal servizio, ma in realtà la mossa è perfettamente comprensibile. Paradossalmente, nonostante sia uscito 7 anni fa, mentre RDR 2 meno di 2 anni fa, GTA 5 è oggi un gioco più remunerativo rispetto allo stesso RDR 2, principalmente grazie al supporto alle mod e a un multiplayer più accessibile (ne abbiamo parlato qui).

Per tutti i dettagli sul gioco non mancate di leggere la recensione di Red Dead Redemption 2.