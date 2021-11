Ray Tracing, insieme a DLSS e Reflex, per Battlefield 2042 su PC: ecco il trailer

NVIDIA, partner di EA e DICE per Battlefield 2042 su PC, mostra un nuovo trailer dell'attesissimo FPS che ci conferma non solo che il titolo supporterà NVIDIA DLSS e Reflex, ma anche il ray tracing (assente su console) per migliorare l'ambient occlusion. L'esperienza su PC sarà quindi la migliore possibile, grazie a un dettaglio elevatissimo e un frame rate senza limitazioni.

La tecnologia Ray-Traced Ambient Occlusion (RTAO), secondo NVIDIA, "aggiunge accuratamente ombre dove gli elementi di gioco occludono la luce, ovvero "tra un soldato e un muro, un carro armato e l'asfalto, o il fogliame e il terreno". RTAO richiede una GPU compatibile con le Microsoft DirectX Raytracing (DXR), ovvero una GeForce RTX 2000 o 3000 dotata di RT core per accelerare i carichi di lavoro legati al ray tracing.

Il supporto a NVIDIA DLSS sarà certamente d'aiuto a molti giocatori per mantenere una qualità grafica elevata e innalzare il frame rate rispetto alle prestazioni native. La tecnologia NVIDIA Reflex, infine, consentirà di avere una latenza il più contenuta possibile per permettere ai click sul mouse di tramutarsi istantaneamente in un "head shot" nel gioco.

Battlefield 2042, lo ricordiamo, sarà disponibile in Early Access dal 12 novembre e debutterà su PC e console il 19 novembre. Il titolo, per la prima volta, avrà un personaggio non binario.