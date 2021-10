Battlefield 2042: per la prima volta lo sparatutto avrà un personaggio non binario

Una delle feature più intriganti del nuovo Battlefield 2042 coincide con il sistema di Specialisti: ogni soldato presente nel gioco è dotato di caratteristiche ed equipaggiamenti unici, oltre ad avere uno specifico background narrativo. Nel caso di Emma 'Sundance' Rosier, l'aspetto che sembra aver suscitato il maggior interesse riguarda la sua identità di genere:

Rosier è infatti il primo personaggio non binario della serie Battlefield. Non è affatto una novità per il mondo dei videogiochi, né tantomeno per un titolo di Electronic Arts, ma gli sviluppatori hanno voluto confermare questo dettaglio.

Sundance è il primo personaggio non-binary di Battlefield

Come segnalato su Twitter, nella biografia originale di Sundance è presente il pronome neutro 'loro' ('they'/'them', in inglese), il che ha portato una fan del gioco a domandarsi se il personaggio di Emma Rosier si identificasse come non binario. La risposta definitiva arriva dunque da Adam Freeman, community manager di Electronic Arts: "Sì, Sundance è non-binary".

Yep. Sundance is non-binary and uses the Pronouns They/Them. — Freeman 🇸🇪 (@PartWelsh) October 21, 2021

Sundance è uno dei dieci Specialisti di Battlefield 2042 e, come tale, vanta un loadout unico. Nel caso di Emma Rosier, i giocatori che l* impersoneranno avranno a disposizione una tuta alare, molto utile per raggiungere rapidamente gli obiettivi presenti sulla mappa paracadutandosi da un'altura e planando fino al luogo designato. Inoltre, Sundance ha in dotazione un particolare gadget esplosivo che potrà essere lanciato contro i veicoli nel tentativo di distruggerli.

Proprio come Bloodhound di Apex Legends, le uniche informazioni relative all'identità di genere di Sundance provengono dalla sua bio e non vengono accennate negli altri materiali ufficiali del gioco. Come fa notare Tyler Colp di PC Gamer, EA non fa nulla per evidenziare ulteriormente questo tratto del personaggio, a differenza di quanto fatto da Ubisoft per Anja 'Osa' Jankovic, presentato in maniera più plateale come prima operatrice transgender di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Con ogni probabilità, i giocatori di Battlefield 2042 non si faranno troppe domande sull'identità di genere o sull'aspetto di Sundance, ma per il mondo degli sparatutto - e, più in generale, per i videogiochi tripla-A - si tratta di un piccolo passo avanti verso una maggiore diversificazione dei personaggi giocabili. Ora, molti altri giocatori di Battlefield riusciranno a identificarsi in uno dei vari alter ego disponibili nell'ambizioso first-person shooter.