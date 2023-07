Ratchet & Clank A Rift Apart provato su PC: ecco come sono il Ray Tracing e le altre opzioni grafiche

Sviluppato da Insomniac Games, una delle software house più esperte con le tecnologie PlayStation, Ratchet & Clank A Rift Apart quando è uscito su PS5 nel 2021 ha fatto gridare al miracolo per la sua grafica dettagliata e colorata, con una produzione di altissimo livello cinematografico, e non solo, come è tipico di Sony Interactive Entertainment. Adesso, arriva la versione PC, all'interno di una tendenza ormai consolidata secondo la quale Sony continua a portare i suoi titoli migliori anche sulla piattaforma con sistema operativo Windows. La conversione è stata affidata a Nixxes Software, una software house olandese esperta in questo tipo di lavori.

Come vedremo, Nixxes ha compiuto un ottimo lavoro nell'adattare l'esclusiva PS5 al più potente e versatile hardware dei PC, ma è stata anche molto attenta a preservare il galvanizzante gameplay confezionato da Insomniac. Ci riferiamo a quella formula che, dal 2002 (Ratchet & Clank, PS2) ad oggi, non ha subito grandi stravolgimenti ma che, nel bene e nel male, è riuscita ad innovarsi quanto basta per continuare a stregare i fan storici e conquistare i novizi del franchise.

Ecco dunque che lo scoppiettante duo formato dal lombax Ratchet e dal robottino Clank ottengono l'accesso a un arsenale persino più folle di quelli visti negli episodi precedenti. La componente esplorativa viene in parte stravolta dalla capacità dei protagonisti di spostarsi da un piano dimensionale all'altro e di farlo, per l'appunto, in maniera istantanea - una 'meccanica' semplicemente sbalorditiva, tanto sul piano visivo quanto su quello tecnico. Peccato che, nonostante queste e altre piccole aggiunte lato gameplay, il livello di sfida di Rift Apart resti eccessivamente basso, un aspetto che i veterani della serie noteranno sin dalle prime battute della campagna e che, purtroppo, continueranno a percepire fino all'emozionante finale.

Certo, i più grandi pregi di quest'ultimo capitolo risiedono nel comparto tecnico, ma non osate definirlo una banale 'tech demo'. Con il suo irriverente umorismo e l'ottima caratterizzazione di ogni personaggio, la storia di Rift Apart cattura i giocatori di tutte le età, dai più piccoli a quelli meno giovani, cresciuti con gli episodi rilasciati sulle precedenti piattaforme Sony. I suoi colorati (e folli) mondi sono favolosi su PS5 e, possiamo anticiparvelo, sono ancora più splendidi su Windows.

La grafica di Ratchet & Clank A Rift Apart è così speciale principalmente per due fattori: la peluria dei suoi personaggi protagonisti, non solo Ratchet ma adesso anche Rivet - nuovo personaggio giocabile - e la capacità di offrire al giocatore un'esperienza senza interruzioni. Nessun caricamento, nonostante si susseguano rapidamente ambienti di gioco ampi e molto diversi gli uni dagli altri.

Naturalmente la peculiarità numero uno di qualsiasi versione PC che si rispetti riguarda la personalizzazione delle opzioni grafiche, in modo da adattare l'esperienza alle specifiche hardware in proprio possesso. La versione PC di Ratchet & Clank A Rift Apart permette così di scegliere se giocare con Ray Tracing, e a quale livello, così come se ricorrere o meno alle tecniche di upscaling per migliorare le prestazioni, a patto di rinunciare a un po' di nitidezza. Troviamo, infatti, NVIDIA DLSS 3.0, AMD FSR 2.1, Intel XeSS e IGTI, la tecnica di Temporal Injection proprietaria della stessa Insomniac, all'interno di un menù delle opzioni decisamente completo.

La versione PC di Ratchet & Clank A Rift Apart supporta anche i monitor con risoluzione ultra-wide spingendosi fino a rapporti d'aspetto di 21:9, 32:9 e 48:9 e configurazioni con triplo monitor per una resa ancora più spettacolare. I giocatori possono poi scegliere se giocare con il controller DualSense in modo da godere degli effetti di feedback aptico avanzato propri della periferica, ma gli aficionados di mouse e tastiera possono comunque giocare con il sistema di interfacciamento più classico in ambito PC. Inoltre, il gioco contempla il supporto per i trofei di Steam e consente di caricare i salvataggi di gioco sul cloud.

Quando l'ultimo capitolo di Ratchet & Clank uscì su PS5, Sony fece molto marketing sul fatto che fosse necessario l'SSD, che per la prima volta era disponibile su una console, per godere a pieno delle immagini di gioco del titolo Insomniac. Adesso scopriamo che su PC A Rift Apart funziona anche con un vetusto hard disk meccanico, pur con prestazioni, per forza di cose, insoddisfacenti. Ma è più interessante il supporto a DirectStorage 1.2 con la decompressione degli asset di gioco demandata alla GPU.

DirectStorage è stata presente anche su altri giochi per PC, come Forspoken, ma con un'implementazione incompleta che non prevedeva il coinvolgimento della GPU, ovvero la parte più interessante di questa tecnologia, essendo la GPU molto più performante nella realizzazione di elaborazioni in parallelo che ben si addicono con il lavoro di decompressione degli asset. Nixxes fa sapere che gli asset più onerosi sono nel formato GDeflate e vengono tutti decompressi utilizzando la GPU, senza eccezioni. Gli asset più piccoli, come alcuni modelli secondari e le texture meno onerose in termini di carichi di lavoro, invece, vengono compressi con LZ4 dalla CPU. Il risultato finale è un sistema scalabile che funziona su una vasta gamma di configurazioni PC e anche con hard disk tradizionale, anche se è un'esperienza che non consiglieremmo a nessuno!

La grafica di Ratchet & Clank A Rift Apart colpisce soprattutto per come è gestita la peluria dei suoi personaggi protagonisti, nelle sequenze di intermezzo cinematografiche ma anche durante il gamepplay. Nella Modalità Foto, ad esempio, dà il meglio di sé, pur non essendo certamente l'unico elemento di nota del comparto grafico del titolo Insomniac. Anzi, la grafica è molto suggestiva grazie alle animazioni, alle inquadrature e ai ritmi di gioco, ai colori, alla densità poligonale, alle texture e altro ancora. Ma la peluria ha un qualcosa di affascinante a cui non è possibile resistere!

A sinistra peluria a impostazione base, a destra super

Ci sono vari livelli di dettaglio qualitativo tra cui possibiamo scegliere a proposito di peluria: qui un confronto tra l'impostazione base, la peggiore, e quella super, la migliore. Si può osservare, con un po' di attenzione, come nel secondo caso il volto di Ratchet si componga da un numero maggiore di peli. Tuttavia, non c'è su questo fronte il livello di scalabilità che ci saremmo aspettati.

Un'altra parte interessante in termini di opzioni grafiche è quella relativa al Ray Tracing. Ovviamente sono i riflessi a fare la parte del leone, ma anche l'occlusione ambientale e le ombre sono ray traced. Inoltre, nel menù delle opzioni grafiche di Ratchet & Clank A Rift Apart troviamo la possibilità di configurare il raggio entro il quale la luce deve essere calcolata in Ray Tracing, il che ci dà un'idea di come funziona un algoritmo di Ray Tracing come questo.

Iniziamo subito col dire che l'implementazione di Ray Tracing fatta in Ratchet & Clank A Rift Apart da Nixxes è molto buona, visto che la tecnica fa decisamente la differenza in termini di complessità e bellezza delle immagini, come vediamo subito qui di seguito.

A sinistra Ray Tracing disabilitato, a destra abilitato

Naturalmente abilitare il Ray Tracing comporta un degrado prestazionale notevole, anche se Ratchet & Clank A Rift Apart è ben ottimizzato e funziona bene su quasi tutte le configurazioni PC, a patto di intervenire su qualcuna delle opzioni grafiche. Nel caso dell'abilitazione del Ray Tracing, si può sempre ricorrere alle tecniche di upscaling a disposizione per recuperare in frame rate.

A sinistra Ray Tracing disabilitato, a destra abilitato

A sinistra Ray Tracing disabilitato, a destra abilitato

Come dicevamo, un'opzione interessante è quella che ci consente di definire il raggio entro cui gli oggetti devono essere interessati dal Ray Tracing. Un valore ridotto consente di alleggerire il lavoro svolto dalla CPU, evitando di sottoporla a carichi eccessivi e compromettere ulteriormente le prestazioni. Come potete vedere, man mano che aumentiamo il raggio aumenta il numero di oggetti che realizzano riflessi e ombre sull'ambiente di gioco.



Raggio Oggetti 1

Raggio Oggetti 2

Raggio Oggetti 3

Raggio Oggetti 4

Raggio Oggetti 5

Raggio Oggetti 6

Troviamo anche un'opzione che ci consente di scegliere la risoluzione dei riflessi ray traced, con conseguenti ripercussioni in termini di nitidezza dei riflessi stessi.

A sinistra risoluzione riflessi Max, a destra risoluzione riflessi Super

Benché la grafica e le prestazioni di Ratchet & Clank A Rift Apart siano buone su PC, non manca qualche difetto per questa release iniziale, come del resto era capitato con altre uscite Sony per PC come Sackboy: A Big Adventure, Uncharted o The Last of Us Part 1. In relazione al Ray Tracing, mancano alcuni effetti di trasparenza che invece erano presenti su PS5, mentre possono capitare occasionali problemi di caricamento alle texture o di comparsa di artefatti sugli effetti Ray Tracing. Con le schede video AMD, come abbiamo visto qui, ci sono problemi di stabilità quando si abilita il Ray Tracing. Tutti casi che danno l'impressione che, ancora una volta, il porting per PC sia stato rilasciato quando ancora non completamente rifinito o, meglio, che i tecnici di Sony sono più abili a lavorare sull'hardware delle PlayStation che nello scenario PC.

In conclusione, Ratchet & Clank A Rift Apart è un gioco divertente e graficamente super, ideale per il pubblico più giovane. Su PC possiamo godere della qualità produttiva dei titoli Sony, dal punto di vista cinematografico e di gameplay, con una localizzazione in italiano, peraltro, di livello assoluto. Come abbiamo visto anche nella recensione completa, non possiamo parlare di un titolo con un gameplay completamente innovativo, ma siamo sicuri che neanche questa volta resisterete alla simpatia di Ratchet, del droide Clank e, ora, neanche della nuova arrivata Rivet!