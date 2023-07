Ratchet & Clank Rift Apart: il titolo si arresta con ray tracing attivo su GPU AMD, inclusa la Radeon RX 7900 XTX

Nell'ultimo changelog dei driver Adrenalin 23.7.2, AMD ha confermato che Ratchet & Clank: Rift Apart si arresta su alcune schede video con ray tracing e risoluzione dinamica attiva. Inoltre, potrebbero verificarsi ulteriori bug e artefatti grafici, tra cui un cambio della risoluzione di visualizzazione.

Tra le schede incriminate, compare anche la Radeon RX 7900 XTX, attualmente la top di gamma del produttore americano. Non è chiara, tuttavia, l'origine dei malfunzionamenti anche se leggendo le note dell'aggiornamento il problema pare sia legato direttamente ai driver e non al titolo di Nixxes.

Va comunque sottolineato che il gioco è uscito solo ieri ed è un porting dell'omonimo titolo per PS5. Si tratta quindi di un gioco già completo, ma la cui trasposizione su PC richiede inevitabilmente modifiche al codice così che risulti compatibile con hardware diverso da quello dell'ammiraglia Sony.

Considerando la varietà di hardware a cui il gioco deve adattarsi, non è da escludere che sia direttamente Nixxes a dover effettuare qualche ulteriore rifinitura alla produzione. D'altro canto, non sarebbe neanche una gran novità per i titoli di Sony, basti pensare a Spider-Man, Uncharted o The Last of Us – quest'ultimo decisamente controverso al lancio, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione – che hanno ottenuto un miglioramento significativo delle prestazioni solo in seguito all'uscita.

Nonostante i problemi che sembrano affliggere esclusivamente l'hardware AMD, i giocatori di Steam Deck possono tirare un sospiro di sollievo: il gioco è stato rilasciato con la certificazione di compatibilità nel caso della console portatile di Valve, il che significa che potrà essere completato in modalità portatile apparentemente senza problemi.