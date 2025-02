Rainbow Six Siege si rinnova e diventa Siege X: data e ora dello showcase Ubisoft

Ubisoft si prepara a un importante rinnovamento del suo popolare sparatutto tattico Rainbow Six Siege, annunciando una trasformazione radicale in occasione del decimo anniversario del gioco.

Quest'anno, Tom Clancy's Rainbow Six Siege giunge al suo decimo anno di vita. Lanciato il 1° dicembre 2015, negli anni lo sparatutto tattico di Ubisoft ha riscontrato un successo notevole, grazie anche all'ampio supporto dato dallo sviluppatore e publisher francese.

A tal proposito, è stato recentemente annunciato il prossimo major update dell'FPS, quello che, secondo la stessa Ubisoft, porterà alla "più grande trasformazione nella storia del gioco". Un'evoluzione che porta il nome di 'Siege X'.

Rainbow Six Siege X: cos'è e quando verrà svelato

"Una nuova era si staglia all'orizzonte per Rainbow Six Siege, un'era che preparerà il palco per anni di gameplay tattico e unico […]", così Ubisoft ha annunciato Siege X sul suo sito ufficiale.

Specifichiamo immediatamente che Rainbow Six Siege X non sarà un sequel del gioco già disponibile. Rappresenta piuttosto una profonda revisione che porterà a una sorta di rinascita del popolare GaaS. Lo scopo della software francese è infatti quello di "rinforzare la posizione di Rainbow Six Siege sulla vetta degli sparatutto tattici in prima persona […]". Come si legge nel comunicato di Ubiosft, Siege X introdurrà "nuovi modi di giocare, un gameplay tattico più approfondito, sensazioni di gioco ridefinite e più aggiornamenti in generale".

Tutti i dettagli verranno svelati in occasione di uno showcase che verrà trasmesso il prossimo 13 marzo alle 18:00 (ora italiana) in diretta da Atlanta, in Georgia.

"Rainbow Six Siege non sarebbe dove si trova ora senza la community appassionata alle sue spalle. Non vediamo l'ora di presentare tutto al più presto e speriamo che Siege X non solo rafforzi quello che ami di più di Siege, ma ti farà entusiasmare per il suo futuro tanto quanto noi", si legge nel comunicato di Ubisoft. La community ha accolto positivamente l'annuncio, esprimendo in particolare la speranza che questa trasformazione possa includere un'opzione per semplificare l'esperienza di gioco, rendendo il titolo più accessibile ai nuovi giocatori.

Questa mossa strategica si inserisce in un più ampio contesto aziendale, dove Ubisoft sta cercando di rafforzare i suoi franchise di maggior successo, tra cui figurano Rainbow Six Siege e Assassin's Creed. Il rinnovamento arriva in un momento cruciale per l'azienda, che sta attraversando una fase di ristrutturazione e ottimizzazione dei costi, mentre valuta potenziali opportunità di mercato.