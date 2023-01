Rainbow Six: il film con Michael B. Jordan sarà diretto dal regista di John Wick

In questi ultimi anni i fan dei videogiochi stanno assistendo all'arrivo di numerosi adattamenti, cinematografici e televisivi, dei titoli più amati di sempre. Ecco dunque che, a pochi giorni dal debutto di The Last of Us sul piccolo schermo, un report di The Hollywood Reporter svela nuove informazioni sull'atteso tie-in di Tom Clancy's Rainbow Six. L'iconica serie sparatutto di Ubisoft approderà prossimamente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Chad Stahelski alla regia del film di Rainbow Six



Poche ore fa è stato annunciato il nome del regista dell'adattamento prodotto dalla Paramount. Sarà Chad Stahelski a dirigere il film di Rainbow Six ispirato alla serie videoludica Ubisoft e, dunque, ai romanzi dello scrittore statunitense Tom Clancy. Stahelski, oltre ad aver lavorato per diversi anni come stuntman e controfigura, è noto per aver diretto i film della popolare trilogia di John Wick - il quarto film (John Wick: Chapter 4) arriverà nel corso del 2023.

The Hollywood Reporter ha inoltre confermato il coinvolgimento dell'attore Michael B. Jordan (Black Panther, Creed): Jordan ricoprirà il ruolo di protagonista in Rainbow Six interpretando John Kelly, ex-Navy SEAL che abbiamo già visto in azione nel film Senza rimorso - altra pellicola ispirata ai libri di Clancy. Nel report si legge che Rainbow Six sarà a tutti gli effetti un sequel del lungometraggio diretto da Stefano Sollima nel 2021 e che, tramite un accordo tra Paramount e Amazon Studios, è stato rilasciato in streaming su Prime Video durante la pandemia.

Stando alle indiscrezioni, Paramount sembra intenzionata a distribuire il film di Rainbow Six nelle sale cinematografiche, a differenza del 'prequel' distribuito due anni fa, ma la decisione definitiva arriverà solo durante le battute finali della produzione del film.

Non sono stati svelati dettagli sulla trama di Rainbow Six. Sappiamo però che Chad Stahelski, insieme ai colleghi Jason Spitz e Alex Young, sarà anche produttore esecutivo con la sua compagnia (87Eleven). Stahelski è coinvolto in un altro grande progetto cinematografico, quello che porterà alla realizzazione del film di Ghost of Tsushima, di cui tuttavia non abbiamo nuove notizie.