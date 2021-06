Rainbow Six Extraction: gameplay e data di uscita per console, PC e Stadia

In occasione dell'evento Ubisoft Forward, lo sviluppatore francese ha svelato un nuovo trailer per Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, precedentemente noto come Quarantine. Lo sparatutto tattico co-op, seguito spirituale del più noto Rainbow Six Siege, si è mostrato finalmente in azione: oltre a nuovi dettagli sullo shooter fantascientifico, abbiamo la data di uscita.

Rainbow Six Extraction: due nuovi filmati per lo shooter co-op

Durante la livestream di Ubisoft abbiamo assistito a una presentazione approfondita di Rainbow Six Extraction. Il reveal è stato inaugurato da uno spettacolare trailer in CGI, che vede protagonisti gli operatori della squadra R6 - presenti anche in Rainbow Six Siege.

Ci viene presentato il nemico, gli Archei, letali creature generate da un parassita alieno in continuo mutamento. I fan della serie vedranno in azione personaggi come Nomad, Lion e Ela, riunitasi sotto REACT per affrontare delle missioni di estrazione. L'obiettivo: conoscere il nemico, fermare la sua diffusione a tutti i costi e non lasciare nessuno indietro.

Abbiamo inoltre dato uno sguardo ravvicinato alla formula di gioco, estremamente simile a quello del già menzionato Siege, almeno sul fronte del gunplay. In Extraction, gli operatori potranno contare su una nuova gamma di gadget tattici e utilizzarli durante gli scontri con gli Archei. Troveremo diverse varianti di alieni: si parte dal più debole Grunt (Archeo di livello 1) per arrivare allo spaventoso Tormentatore (Archeo di livello 4). Ogni creatura avrà caratteristiche uniche, così come un determinato punto debole da sfruttare a nostro vantaggio.

Al termine della presentazione, Ubisoft ha annunciato la data di lancio di Tom Clancy's Rainbow Six Extraction: lo sparatutto cooperativo sarà disponibile dal 16 settembre 2021, su PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia.

A proposito di Rainbow Six Siege, l'FPS competitivo accoglierà il supporto al cross-play e alla cross-progression. Queste funzionalità saranno disponibili su PC e Stadia dal prossimo 30 giugno, mentre gli utenti console (Xbox e PlayStation) dovranno pazientare fino al 2022.