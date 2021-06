Avatar Frontiers of Pandora: gioco next-gen annunciato a sorpresa da Ubisoft

In una conferenza apparentemente priva di sorprese, Ubisoft ha svelato il suo asso nella manica: è Avatar Frontiers of Pandora, gioco d'avventura ispirato all'omonimo kolossal cinematografico. Il mondo di Pandora sarà assoluto protagonista di questo titolo, sviluppato per le console di nuova generazione, PC e le piattaforme di cloud gaming (Google Stadia e Amazon Luna).

Ubisoft Forward: primo sguardo a Avatar Frontiers of Pandora

Parlando delle potenzialità del motore Snowdrop, Yves Guillemot ha speso qualche parola sui nuovi progetti in lavorazione presso gli studi del colosso francese. Prima di far calare il sipario sull'evento Forward, il presidente di Ubisoft ha annunciato di Avatar Frontiers of Pandora. Il gioco ispirato alla saga cinematografica di James Cameron "porta in vita il suggestivo mondo di Pandora, in tutta la sua bellezza e pericolosità, in un'esperienza coinvolgente in un mondo aperto".

Il filmato di presentazione, a dir poco impressionante, è stato registrato interamente col motore di gioco. Ci addentriamo nelle giungle del pianeta Pandora, dove fa la comparsa un Na'vi, una delle creature umanoidi conosciute nel lungometraggio sci-fi del 2009. Vengono inquadrate anche le forze armate della RDA, la compagnia interplanetaria terrestre che, a quanto pare, ricoprirà il ruolo di antagonista in questo action/adventure in prima persona.

"In questa nuova storia a sé stante, sarai un Na'vi alle prese con un viaggio attraverso la frontiera occidentale di Pandora, un'area mai vista prima. Esplora un mondo vivo e pulsante, abitato da creature incredibili e personaggi mai visti prima, e respingi gli assalti delle forze dell'RDA", così recita la descrizione del gioco su Ubisoft Store.

Avatar Frontiers of Pandora è sviluppato dal team svedese di Massive Entertainment (Tom Clancy's The Division) in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney. Il gioco arriverà nel corso del 2022 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna e Google Stadia.