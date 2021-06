Netflix e videogiochi, amore a prima vista: da Splinter Cell a Cuphead, nuove serie animate in arrivo

Il mondo dei videogiochi e quello dell'intrattenimento cinematografico e televisivo sono ormai un tutt'uno con incastri reciproci. Non solo nelle scorse ore è uscito un trailer di Resident Evil: Infinite Darkness, l'anime CGI tratto dal famoso videogioco, ma Netflix e CD Projekt RED hanno annunciato che il 9 luglio si terrà la "WitcherCon", un evento dove si farà il punto sia sulla serie di videogiochi che sulla sua trasposizione televisiva, che vede Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia.

La WitcherCon sembra più un evento celebrativo dell'universo The Witcher che un appuntamento in cui scoprire il futuro della serie di giochi o altro, ma se il mondo fantasy ideato dall'autore polacco Andrzej Sapkowski vi ha conquistato, non fatevi sfuggire l'evento che si terrà il 9 luglio alle 19:00 in streaming sui canali YouTube e Twitch e, ovviamente, anche su Netflix. Ci sarà anche un secondo evento alle 3:00 del 10 luglio, entrambi con contenuti esclusivi.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Oltre ad annunciare la WitcherCon, durante la Netflix Geeked Week il servizio di streaming ha pubblicato un nuovo trailer relativo alla seconda stagione di The Witcher. Pochi secondi che anticipano la storia di Ciri.

Il servizio di streaming ha inoltre annunciato l'arrivo di serie animate basate su tre proprietà intellettuali di Ubisoft: Splinter Cell, Far Cry e Blood Dragon, indimenticata espansione di Far Cry 3, in una trasposizione denominata "Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix".

Splinter Cell uscirà dalla penna di Derek Kolstad, creatore di John Wick, mentre delle altre serie si sa ancora meno. In arrivo anche una serie animata spin-off di Castlevania, ambientata nel 1792 durante la Rivoluzione Francese. Protagonista di questa serie Richter Belmont, figlio di Sypha e Trevor, e Maria Renard. Questo progetto si aggiunge alle quattro stagioni di Castlevania.

Vi è poi il primo trailer del "The Cuphead Show!", serie animata basata sul run 'n' gun creato da Studio MDHR. Netflix ha dichiarato che Wayne Brady sarà il doppiatore di King Dice, antagonista principale dello show.

Infine, ecco League of Legends: Arcane, una serie animata in arrivo nel corso dell'autunno che nel trailer mostra in azione Jinx, tiratrice del MOBA di Riot Games. La serie sarà ambientata nella regione Piltover e nelle vallate di Zaun e racconterà le origini di due campioni e la loro lotta per il potere.