Quante PS2 servono per fare una PS5? Potenza a confronto (per gioco)

Nelle scorse settimane si è fatto molto parlare nel mondo gaming di potenza di calcolo e di come nel confronto tra Playstation 5 e Xbox Series X, quest'ultima sia in vantaggio. Diversi sviluppatori ritengono che dare troppo importanza al numero dei "teraflops" sia sbagliato e fuorviante, in quanto non riflette le effettive capacità delle console, che sono la somma di molte parti.

Tornare sul tema dei teraflops sarebbe ridondante in assenza di vere novità, ma è comunque interessante (o divertente) l'esercizio in cui si sono applicati su Android Central, dove hanno preso il dato dei 10,28 teraflops indicato da Sony per la GPU di PS5 e l'hanno confrontato con quello delle precedenti generazioni della console, cercando di stimare quante vecchie console servirebbero per avere la potenza del prossimo modello. Un semplice calcolo matematico, partendo dalla gloriosa PS2.

La console, uscita 20 anni fa, aveva una GPU detta "Graphics Synthesizer" (due VPU e una FPU) capace di una potenza di 6,2 gigaflops con calcoli in virgola mobile a singola precisione. Di conseguenza, tenendo conto che un teraflop è pari a 1000 gigaflops, servirebbero poco più di 1658 PS2 per arrivare alla potenza della PS5.

Passando alla PS3 il numero scende a 44,6 console per arrivare alla potenza di PS5. La console, diventata famosa per il processore centrale Cell e il prezzo di lancio elevato, muoveva i pixel grazie a un chip chiamato RSX Reality Synthesizer, sviluppato da Nvidia. Si trattava di un chip derivato dal core grafico delle GPU desktop GeForce 7800, in grado di raggiungere una potenza di calcolo di 230,4 gigaflops.

Per quanto riguarda invece il confronto con l'ultima generazione, composta da PS4 e PS4 Pro, si passa a differenze di potenza decisamente meno marcate. Servono infatti solo 5,59 PS4 (architettura AMD Graphics Core Next) per arrivare ai 10,28 teraflops di PS5, mentre per PS4 Pro si scende a 2,45 console.

Come scritto in apertura, è solo un gioco, ci sono molte variabili che vanno a influenzare la potenza di una console, di conseguenza non è certo che una PS5 sia effettivamente oltre 44 volte più potente di una PS3. È comunque un interessante esercizio di stile che permette di farsi un'idea di massima di quanta evoluzione hardware vi sia stata in ambito console negli ultimi 20 anni, ma anche uno stratagemma per ingannare l'attesa: non vediamo l'ora di vedere e giocare quello che Microsoft e Sony stanno realizzando!