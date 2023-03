Quando Call of Duty sarà di Microsoft non ci saranno più DLC in esclusiva per specifiche console

Tiene ancora banco la discussione sulla liceità dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, dopo l'accordo siglato tra le due sulla base di 68,7 miliardi di dollari. Con le principali istituzioni di antitrust che sembrano ancora titubanti a dare il via libera all'accordo, un nodo cruciale è quello che riguarda Call of Duty, visto che buona parte dell'industria è preoccupata delle conseguenze che ci sarebbero se uno dei videogiochi più venduti finisse nelle pertinenze di un produttore di console, quale è Microsoft.

In un'intervista rilasciata a Xbox On, il direttore della stessa Xbox, Phil Spencer, è tornato sulla questione Call of Duty. Ha affermato che su ogni piattaforma "arriverà la migliore versione possibile di Call of Duty" e che le piattaforme Xbox non godranno di armi migliori o skin più ricercate. Spencer deve fugare i dubbi delle istituzioni di antitrust sul fatto che Microsoft possa avere vantaggi rilevanti sul mercato qualora controllasse il franchise di Call of Duty.

Del resto, Sony ha potuto godere per anni di extra piuttosto succulenti per quanto concerne varie versioni di Call of Duty. "So che questo fa parte dell'industria, ma posso assicurare che la stessa versione del gioco arriverà su tutte le piattaforme" ha detto Spencer. "Vogliamo che i giocatori sentano di avere la migliore esperienza possibile a prescindere dalla piattaforma". Del resto, la stessa Microsoft ha recentemente assicurato Nintendo che Call of Duty sarà sulle sue console per i prossimi 10 anni.

Nonostante queste dichiarazioni, Spencer non sta ancora facendo il massimo per tranquillizzare gli animi. La disponibilità dei DLC su tutte le console, infatti, sarebbe un aspetto del tutto secondario rispetto allo strapotere che acquisirebbe Xbox se Call of Duty fosse nel suo Game Pass. Infatti, a pochi importerebbe di poter giocare con i DLC se la loro copia di CoD continuasse a costare 70 euro mentre i possessori di un'altra console vi accedono con 1 euro al mese con il Game Pass.