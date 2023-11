Quando arriva Steam Deck 2? Non a breve, la tecnologia per farla ancora non esiste

Valve ha spiazzato tutti annunciando nelle scorse ore la Steam Deck OLED, aggiornamento della prima generazione che migliora il display e l'autonomia ma non incrementa le prestazioni hardware (l'APU è la stessa, ma a 6 nanometri).

Alcuni acquirenti del modello originario hanno appreso - come sempre avviene - con un po' di fastidio, soprattutto dopo che Valve aveva dichiarato che avrebbe rilasciato un nuovo modello di Steam Deck a breve. La realtà è che questa Steam Deck OLED non deve essere vista come un nuovo modello, non può essere definita una Steam Deck 2.

In un'intervista delle scorse ore con Eurogamer, Valve ha infatti reiterato che una Steam Deck 2 non arriverà a breve in quanto la tecnologia per realizzarla ancora non esiste. Traduzione: Valve non vuole creare una Steam Deck 2 con APU Ryzen Z1/Extreme ma con qualcosa di molto più potente che restituisca prestazioni superiori e un'esperienza marcatamente diversa.

Foto: The Verge

"Ovviamente ci piacerebbe avere prestazioni ancora maggiori a parità di potenza, ma questa tecnologia ancora non esiste", ha detto Yazan Aldehayyat, ingegnere hardware. "Questo è quello che penso chiameremmo Steam Deck 2.0".

"La prima Steam Deck è stato il momento in cui abbiamo avuto la sensazione che ci fossero abbastanza prestazioni della GPU in un formato portatile da permettervi di giocare a tutti i vostri giochi Steam. Ci piacerebbe che la tendenza del rapporto prestazioni per watt progredisse rapidamente per farlo, ma ancora non ci siamo".

"Sia lo schermo che la batteria erano cose abbastanza ovvie che avremmo voluto fare fin dall'inizio", ha aggiunto Greg Coomer, product designer di Steam Deck. "Lo schermo penso che sia il più grande esempio di qualcosa che avremmo voluto fornire nel modello di prima generazione, ma non siamo stati in grado di farlo perché schermi OLED con queste caratteristiche, in queste dimensioni, semplicemente non esistevano".

"Allora, non potevamo impegnarci con un produttore di display per fare esattamente quello che stavamo cercando perché non capivano veramente la categoria del prodotto, o chi avrebbe acquistato lo schermo, o perché sarebbe stato importante. Ora il quadro è cambiato e siamo in grado di portare a termine il lavoro custom".

Con Steam Deck OLED la casa madre di Half-Life ha perseguito non solo i suoi obiettivi ma ha cercato di seguire le indicazioni dei clienti, implementando ad esempio un'antenna dedicata al Bluetooth per quelle situazioni in cui giocano con la console nella dock collegata alla TV e vengono usati molti controller Bluetooth. Stessa cosa per il cavo di alimentazione, più lungo nel nuovo modello.

In un'altra intervista con The Verge, Lawrence Yang e Pierre-Loup Griffais di Valve hanno dichiarato che la console ha venduto diverse milioni di unità, senza però entrare nel dettaglio. L'aggiornamento sembra quindi votato a mantenere le vendite stabili per un periodo più lungo a fronte della nuova concorrenza rappresentata da ROG Ally e simili, lasciando a un futuro non imminente l'arrivo di una vera e propria Steam Deck 2.