Steam Deck: un aggiornamento forse nel 2025 se non 2026, i presupposti non lo consentono

A seguito del rilascio di Steam Deck, sono stati diversi i dispositivi portatili che hanno portato l'esperienza del gaming su PC anche in mobilità. A tal proposito, e a fronte di prestazioni talvolta superiori per i concorrenti, in molti si sono chiesti quando sarebbe arrivata una nuova Steam Deck e la risposta è arrivata direttamente da Valve: con tutta probabilità non prima di fine 2025, se non inizio 2026.

Sean Hollister, di The Verge, ha scritto direttamente a Pierre-Loup Griffais di Valve per avere maggiori informazioni in merito a un possibile aggiornamento di Steam Deck che fornisca ai giocatori prestazioni migliori. D'altro canto, ROG Ally ha spinto l'asticella delle performance molto più in alto e lo stesso vale per alternative come quelle proposte da Ayaneo o Lenovo con la sua Legion Go.

Tuttavia, il dirigente ha chiarito che, almeno per il momento, la "forza bruta" non rappresenta una priorità per Valve nel caso del progetto Deck. "Per noi è importante che Deck offra un obiettivo di prestazioni fisso per gli sviluppatori e un messaggio semplice per i clienti, cambiare il livello di prestazioni non è un argomento che stiamo prendendo alla leggera e vogliamo farlo solo quando il miglioramento sarà significativo".

In sostanza, l'azienda intende agevolare il lavoro degli sviluppatori offrendo un'unica configurazione hardware e rendendo così più semplice l'ottimizzazione del software. Allo stesso tempo, Griffais ha anche sottolineato che l'autonomia rappresenta un elemento fondamentale per Deck e non intende migliorare le prestazioni a scapito della batteria, ragione per cui allo stato attuale mancano i presupposti per un aggiornamento.

"Inoltre, non vogliamo che maggiori prestazioni abbiano un impatto significativo sull'efficienza energetica e sulla durata della batteria. Non prevedo che un tale salto sarà possibile entro i prossimi due anni, ma stiamo monitorando attentamente le innovazioni nelle architetture e nei processi produttivi per osservare in che direzione vanno".

È evidente quindi che una Steam Deck 2 si farà e considerando il successo dell'attuale modello non potrebbe essere altrimenti. Tuttavia, chi si aspettava una portatile di Valve più potente nel breve termine - con tutta probabilità - potrebbe vedere migliorati solo il display e la batteria.