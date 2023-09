Lenovo Legion Go ufficiale a IFA: la super console portatile con Windows 11. Caratteristiche e prezzo

Dopo mesi di indiscrezioni e fughe di notizie, Lenovo ha presentato Legion Go, una console portatile gaming con Windows 11 che sfida ASUS ROG Ally e Valve Steam Deck.

La nuova proposta della casa cinese, che abbiamo visto a IFA 2023, si basata su un Soc AMD Ryzen Z1 Extreme con 8 core e 16 thread Zen 4, ma 24 MB di cache totale e un chip grafico integrato con 12 Compute Unit RDNA 3 per una potenza fino a 8,6 TFLOPs.

La console di Lenovo è equipaggiata con un grande display Lenovo PureSight da 8,8 pollici QHD+ 16:10 che raggiunge una luminosità fino a 500 nit e supporta un color gamut DCI-P3 del 97%. Non solo, lo schermo è anche regolabile in base allo stile di gioco e alla situazione, supporta una risoluzione da 1600p a 800p e frequenze di aggiornamento di 144 Hz e 60 Hz.

Lo schermo, inoltre, è un touch a 10 punti per usare la console come un tablet. Legion Go prevede fino a 16 GB di memoria LPDDR5X-7500, un SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB e slot microSD che supporta fino a 2 TB di spazio di archiviazione aggiuntivo. La batteria è da 49,2 wattora e dispone del supporto per Super Rapid Charge che le consente di ricaricarsi fino al 70% in circa mezz'ora.

Lenovo ci ha spiegato che quando si gioca mentre è collegata all'alimentazione, Legion Go include la modalità power bypass che protegge la batteria da un ulteriore degrado eliminando al tempo stesso il calore normalmente prodotto durante la ricarica.

La tecnologia termica Coldfront si occupa di tenere la console al fresco: prevede una ventola a 79 pale in polimero a cristalli liquidi che mantiene il dispositivo fresco con un rumore inferiore a 25 dB in modalità silenziosa, pur consentendo alla console di operare a 25W.

I controller di Lenovo Legion Go sono joystick dotati di hall effect anti-drift per massimizzare la reattività e la precisione durante le sessioni di gioco estenuanti. Tra gli altri comandi presenti, troviamo un trackpad integrato, un grande D-pad, una rotella del mouse angolata e un totale di 10 pulsanti dorsali mappabili, grilletti e pulsanti dell'impugnatura.

L'illuminazione RGB è presente sul pulsante di accensione decorato con l'iconica "O" di Lenovo Legion che cambia colore per indicare la modalità della ventola selezionata dall'utente, mentre gli anelli RGB personalizzabili attorno ai joystick aggiungono un ulteriore livello di fascino fungendo anche da sistema di notifica per l'accoppiamento dei controller.

In più, i controller Legion TrueStrike di Lenovo Legion Go sono rimovibili per consentire una maggiore flessibilità negli stili di gioco, oltre ad abilitare la modalità FPS per i titoli che richiedono ulteriore potenza. In modalità FPS l'utente può staccare i controller dal corpo del Lenovo Legion Go e utilizzare il cavalletto sul retro per sostenerlo su qualsiasi superficie.

Il controller destro viene posizionato in una base controller inclusa che si collega tramite magnete e l'occhio ottico nella parte inferiore del controller consente una mira e un controllo di massima precisione durante i giochi competitivi con FPS, simili all'utilizzo di un mouse.

Lenovo Legion Go è dotato di doppie porte USB Type-C per una comoda connettività, che consente agli utenti di collegare e caricare il dispositivo aggiungendo contemporaneamente gli accessori, grazie alle funzionalità plug-and-play che supportano DisplayPort 1.4 e Power Delivery 3.0. La connettività si estende al Wi-Fi 6E e al supporto Bluetooth 5.2.

L'applicazione Legion Space consente agli utenti di accedere rapidamente a tutte le piattaforme di gioco e agli store online, visualizzare tutti i giochi installati localmente e persino acquistare giochi tramite Legion Game Store in collaborazione con Xbox Game Pass Ultimate, con una membership inclusa di 3 mesi che dà accesso a centinaia di giochi, nonché allo store Gamesplanet, che offre forti sconti su giochi selezionati per gli utenti con un Lenovo ID.

Tutti i launcher di gioco supportati possono essere raggruppati insieme in Legion Space, dove è possibile anche gestire rapidamente impostazioni come risoluzione, frequenza di aggiornamento, luminosità e altro al volo.

Legion Go: quando arriva e quanto costa?

La disponibilità di Lenovo Legion Go è prevista a partire da ottobre a partire da 799€ (IVA inclusa) in Europa. Per l'Italia queste informazioni saranno comunicate in seguito.

Lenovo Legion Glasses: per giocare su un grande schermo, ovunque ti trovi

Per chi gioca in movimento o nella propria stanza, i Lenovo Legion Glasses offrono una soluzione più intelligente, privata e su grande schermo per i giochi e la fruizione di contenuti, sia su Lenovo Legion Go che su qualsiasi altro dispositivo compatibile, inclusa la maggior parte dei dispositivi Windows, Android, dispositivi macOS con USB-C dotate di funzionalità complete.

Gli occhiali Legion sono un monitor virtuale indossabile avanzato con tecnologia di visualizzazione micro-OLED che offre una risoluzione Full HD con gamma di colori e contrasto elevato con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, emulando l'esperienza e la funzionalità di un grande schermo che appare dietro le lenti che solo l'utente può vedere e fornisce audio ad alta fedeltà tramite gli altoparlanti integrati.

La disponibilità di Lenovo Legion Glasses in Europa è prevista per ottobre a partire da 499€ (IVA inclusa).

Cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear

Lenovo, infine, ha annunciato un nuovo accessorio per i giocatori on-the-go, le nuove cuffie Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear. Dotate di audio surround 7.1, puntano a far percepire ogni dettaglio dell'azione di gioco e non solo.

I driver da 10 mm producono "bassi potenti, nonché medi e alti bilanciati e privi di distorsioni. E quando il gioco si fa intenso", afferma Lenovo. Il controller multifunzione sul filo consente regolazioni rapide, mentre il connettore USB-C offre una connessione perfetta con una moltitudine di dispositivi. La disponibilità delle cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear è prevista per ottobre a partire da 49,99€ (IVA inclusa).