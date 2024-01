Quake 6 potrebbe essere stato anticipato con Indiana Jones e l'antico Cerchio

MachineGames al lavoro su Quake 6? Potremmo essere indotti a pensarlo osservando attentamente il filmato con cui, allo scorso Developer Direct di Xbox, è stato presentato Indiana Jones e l'antico Cerchio. Per la precisione, a 11:34 si scorge sulla parte sinistra della lavagna la scritta "Quake 6", e sotto lo storico logo della serie.

Dunque, MachineGames potrebbe essere coinvolta in questo progetto, magari sviluppando il gioco insieme a id Software? Non sarebbe la prima volta che la software house svedese lavora su un franchise id Software: sono suoi, infatti, Wolfenstein: The New Order, The New Blood e Wolfenstein II: The New Colossus, così come Youngblood e Cyberpilot. Ha anche lavorato proprio su Quake in occasione delle espansioni Quake: Dimension of the Machine e di Quake II: Call of the Machine.

L'accostamento tra MachineGames e Quake è quindi tutt'altro che irrealistico. Nel corso degli anni, alcuni dipendenti di MachineGames hanno anche fugacemente fatto riferimento a un nuovo capitolo di Quake, nelle varie interviste che hanno rilasciato per Wolfenstein e gli altri giochi realizzati dalla software house. Anche Phil Spencer, boss di Xbox, si è detto fiducioso in un nuovo capitolo di Quake.

Con id Software impegnata su DooM, una serie che ha acquisito nuova linfa vitale con il nuovo gameplay, MachineGames potrebbe benissimo occuparsi di Quake, o aiutare la prima a svilupparlo.