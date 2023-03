PSVR 2 avrebbe venduto un decimo delle unità previste da Sony

Stando a quanto riportato di recente da IDC, le performance di PSVR 2 sarebbero pessime: il nuovo visore avrebbe venduto solo 270.000 unità a fronte dei due milioni che Sony prevedeva di distribuire nel periodo di lancio. Va sottolineato che non si tratta di dati ufficiali, i quali potrebbero essere smentiti o confermati direttamente dalla casa giapponese.

Tuttavia, negli anni IDC si è guadagnata una reputazione piuttosto solida e affidabile, ragione per cui i numeri non dovrebbero discostarsi troppo da quelli reali. Di conseguenza, il lancio di PSVR 2 non appare brillante e Bloomberg, che ha riportato l'analisi, sulle sue pagine suggerisce un taglio di prezzo per evitare un vero e proprio disastro.

Naturalmente, prima di esprimere un giudizio definitivo dovremo aspettare i numeri ufficiali direttamente da Sony, ma alcune criticità sul nuovo visore erano già emerse. In particolare è stato mal accolto il prezzo che con i suoi 599 euro supera quello della stessa console per cui è stato pensato, oltre ad essere del 50% superiore a quello del precedente modello. Certo, stavolta i controller sono inclusi nel pacchetto, ma a quanto pare non è bastato a convincere i giocatori.

A questo va poi aggiunta una lineup piuttosto debole. I titoli effettivamente nuovi e dedicati alla seconda generazione della periferica sono davvero pochi, mentre la maggior parte è rappresentata da riedizioni di giochi già disponibili per il primo PSVR. Ma non solo, i possessori del primo visore che hanno già acquistato i suddetti giochi non potranno sfruttarli con il PSVR 2 in quanto non è retrocompatibile, per cui dovrebbero ripetere l'acquisto.

Insomma, per quanto sia un prodotto decisamente valido - ha convinto anche noi nella nostra recensione - il nuovo visore di PlayStation non riesce a scalare le classifiche di vendita. Non rimane che attendere una risposta ufficiale e capire quale strategia intenda adottare Sony. Tempo fa si è vociferato di un taglio alla produzione prima del lancio, ma la società ha smentito nettamente.