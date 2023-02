PlayStation VR2, Sony taglia la produzione dopo preordini deludenti? La società smentisce

Stando a quanto riportato da Bloomberg nelle scorse ore, Sony avrebbe dimezzato le spedizioni di PSVR2 e ridotto i target di vendita a fronte di preordini al di sotto delle aspettative.

Le fonti della testata americana riportano che Sony avrebbe tagliato della metà il numero di unità spedite nei negozi nel primo trimestre passando da due milioni di dispositivi a poco meno di un milione. Questo perché i preordini si sarebbero rivelati deludenti e l'accoglienza da parte della community piuttosto tiepida.

In effetti, il costo di ben 600 euro, ovvero il 50% in più rispetto al primo visore marchiato PlayStation, ha fatto storcere il naso a molti. Certo, va sottolineato che nel caso del PSVR2 i controller saranno inclusi nel pacchetto, ma un costo superiore a quello della console per un investimento complessivo di oltre 1.000 euro - giochi esclusi - sembra non aver convinto tutti.

Diversamente dalle indiscrezioni, Sony sostiene di aver riscontrato "entusiasmo da parte dei fan di PlayStation per l'imminente lancio, che include più di 30 giochi tra cui Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village" e per questo "non ha tagliato la produzione" del nuovo visore.

Nelle prime settimane dal lancio, la periferica potrà accedere a una libreria di 37 titoli già annunciati. Tuttavia, la maggior parte di questi rappresentano software già disponibili sull'attuale PSVR, semplicemente in edizioni ottimizzate per il nuovo modello.

Infine, c'è il discorso della compatibilità che rende il PSVR2 utilizzabile esclusivamente con l'ultima console di Sony a ridurre la potenziale platea. Un aspetto che di certo non gioca a favore della nuova periferica, ma secondo Sony tutto sta procedendo come da attese. Non resta che aspettare il lancio del PSVR2 previsto per il 22 febbraio.