PS5, un update per abilitare il 4K 120Hz con HDR sui TV Samsung compatibili

Sono arrivate a Sony diverse segnalazioni di malfunzionamento con PlayStation 5 e alcuni televisori Samsung con supporto 4K 120 Hz, modalità di visualizzazione supportata dalla nuova console. In particolare, i problemi si verificano con HDR abilitato, il che, in abbinamento alle due caratteristiche appena menzionate, richiede una larghezza di banda importante alla connessione HDMI.

Il 4K 120Hz su PlayStation 5 funziona grazie allo standard HDMI 2.1

Secondo quanto riporta Forbes, Sony sarebbe a conoscenza del problema e avrebbe in programma il rilascio di un update per PlayStation 5 nel corso del mese di marzo. Anche Samsung ha pubblicato una nota in proposito, in cui specifica che non è noto il motivo che provoca l'incompatibilità. Stando alle due comunicazioni, sembra che debba essere Sony, e non Samsung, a risolvere l'inconveniente.

Lo standard HDMI 2.1, che rende possibile gestire flussi di immagini a 4K 120Hz con HDR mettendo a disposizione la larghezza di banda necessaria, è al debutto sul mercato, e presenta ancora dei problemi di gioventù, tra i quali rientra quello che stiamo segnalando. D'altronde, i televisori con questo supporto, che consentono dunque di sfruttare pienamente le nuove console, Xbox Series X oltre che PlayStation 5, sono ancora scarsamente disponibili sul mercato. Sotto alcuni esempi di televisori Samsung compatibili.

