PS5: Sony risponde a Microsoft! Il 18 marzo verranno svelate le specifiche della nuova console

Sony non ci sta e decide di rispondere a Microsoft e all'annuncio delle specifiche tecniche della nuova Xbox Series X che nella giornata di ieri ha decisamente fatto scalpore. Abbiamo visto in questa notizia come Microsoft abbia anticipato le caratteristiche che concorrono a decretare la più potente console del momento. In questo caso l'obbiettivo è quello di poter garantire agli utenti di giocare in 4K a 60 fps con addirittura la possibilità di spingersi fino ai 120 fps in alcune situazioni. In molti a questo punto si chiedono se effettivamente anche Sony con la nuova PlayStation 5 permetterà di raggiungere questi livelli o meno.Per questo ha deciso di rivelarne le caratteristiche e di farlo domani, 18 marzo alle 17, con un evento specifico.

Sony: cosa aspettarsi dalle specifiche di PS5?

Sony, tramite il suo system architect Mark Cerny, decide di presentare ufficialmente alcuni dettagli sulle specifiche tecniche della nuova console nella giornata di domani, 18 Marzo alle ore 17, con una diretta in streaming. Il messaggio dell'azienda è chiaro:

"Domani alle 17.00 Mark Cerny, PS5 lead system architect, ci darà una visione approfondita dell'architettura di PS5 e in che modo la console segnerà il futuro del gaming".

Il tutto sembra riprendere un po' ciò che era accaduto quasi un anno fa con la rivelazione in anticipo delle specifiche tecniche di PS5 e con la volontà di rispondere immediatamente a quanto fatto ieri da Microsoft con Xbox Series X. Domani dunque ci sarà da capire se effettivamente, dopo tante indiscrezioni, si potrà avere una più chiara visione di quello che ci attenderà con la nuova console dell'azienda giapponese. Fin dove si spingerà la presentazione visto che il system architect non potrà altro che parlare della componentistica hardware, rivelando dunque quanto potente sarà la PS5 e non solo. Si attendono anche alcuni dettagli sulle peculiarità della nuova PS5 e chissà se verrà svelato qualche piccolo dettaglio sul fronte del design.

PS5 contro Xbox Series X: i dettagli

Quali saranno allora le differenze tra le due console più importanti del momento e in arrivo entro l'anno, Coronavirus permettendo? Nella giornata di ieri abbiamo visto che Xbox Series X sia in possesso di un comparto hardware incredibile, almeno su carta. In questo caso la console è in possesso di un SoC creato insieme ad AMD e basato su 8 core Zen 2 personalizzati che lavorano a 3,8 GHz in single thread oppure 3,66 GHz con SMT (Simultaneous Multi-Thread). La GPU, basata su architettura RDNA 2 personalizzata, è capace di raggiungere una potenza di 12 TFlops grazie a 52 Compute Unit (CU) che lavorano a 1825 MHz. Il chip, con un processo produttivo a 7 nanometri "migliorato", occupa un'area di 360,45 millimetri quadrati. Un hardware capace di supportare il ray tracing accelerato via hardware per "simulare le proprietà di luce e sonoro in tempo reale in modo più accurato di qualsiasi tecnologia precedente".

Ecco le specifiche tecniche della nuova Xbox Series X:

CPU 8 core a 3,8 GHz (3,66 GHz con SMT), architettura Zen 2 custom GPU 12 TFLOPS, 52 Compute Unit @ 1825 MHz, architettura RDNA 2 custom Dimensione die 360,45 millimetri quadrati Processo produttivo 7nm "Enhanced" Memoria 16 GB GDDR6 con bus a 320 bit Bandwidth 10 GB a 560 GB/s, 6 GB a 336 GB/s Storage interno SSD NVMe custom da 1 TB Throughput I/O 2.4 GB/s (grezzo), 4.8 GB/s (compresso con hardware di decompressione custom dedicato) Storage espandibile Scheda di espansione da 1 TB Storage esterno Supporto HDD esterni tramite USB 3.2 Lettore ottico 4K UHD Blu-Ray Drive Obiettivo prestazionale 4K @ 60 FPS, fino a 120 FPS

Per quanto concerne invece Sony con PlayStation 5 le indicazioni parlano di una console con SSDpersonalizzato, per la prima volta in questo settore, che ridurrà i tempi di caricamento e permetterà di gestire al meglio i mondi di gioco. Presente un chipset, anch'esso personalizzato, e realizzato da AMDcon CPU a 8 core e 16 thread con architettura Zen2 e GPU RDNA. Grandi novità ci aspettano anche sul fronte del controller, visto che sarà dotato di tecnologia tattile anziché di convenzionale tecnologia di vibrazione mentre i pulsanti L2 e R2 adotteranno un grilletto adattivo che percepisce l'entità della pressione.

Ecco alcuni dettagli sulle specifiche tecniche di PlayStation 5: