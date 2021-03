PS5 raffreddata a liquido: ecco il capolavoro di un modder

Dobbiamo ammettere che PlayStation 5 ci ha colpiti per quanto riguarda la gestione del calore, presentando un sistema di dissipazione molto silenzioso e, tutto sommato, efficiente - ma non quanto quello trovato su Xbox Series X. C'è però chi ha voluto portare la cosa al "prossimo livello" e, non accontentandosi del raffreddamento ad aria, ha implementato un sistema water cooled per abbassare ulteriormente le temperature dell'ammiraglia next-gen di Sony.

Un modder vietnamita non è solo riuscito nell'intento di implementare il raffreddamento a liquido, ma ha anche realizzato una versione custom semplicemente meravigliosa.

PlayStation 5: questa versione custom vi farà innamorare

Certo, non è la prima volta che assistiamo al modding di una console. È invece la prima volta che osserviamo un risultato così sorprendente: una PlayStation 5 ricreata quasi da zero per poter ospitare un impianto di raffreddamento a liquido, che si è dimostrato in grado di ridurre sensibilmente le temperature generate dal potente hardware di ultima generazione.

Come riportato da VGC, Nhenhophach ha impiegato due mesi per progettare la sua PS5 moddata. "Questa è solo la prima versione [...], ce ne saranno molte altre", ha dichiarato il talentuoso modder, promettendo una versione destinata alla vendita.

Nel filmato realizzato da Nhenhophach assistiamo all'intero processo di creazione della PS5 raffreddata a liquido: si parte dal teardown della console, "messa a nudo" per isolare i componenti principali, e si passa alla creazione - quasi ipnotica - del waterblock personalizzato. Dopo aver montato il radiatore la console è quasi ultimata, ma prima di applicare il nuovo guscio si procede con un test essenziale: il video dimostra che le temperature della PlayStation 5 raffreddata a liquido si sono stabilizzate intorno ai 50°C - la temperatura ambientale era di 26°C.

L'opera viene finalmente completata con l'applicazione di un nuovo case, anch'esso interamente personalizzato, il quale propone un design più futuristico e accattivante, pur richiamando alcune linee della PS5 classica. Tra gli "extra" troviamo un sistema di illuminazione RGB - immancabile in questi casi - e uno stand magnetico per il controller DualSense.

Il risultato ha sorpreso anche lo stesso autore, al punto da spingerlo a progettare una soluzione simile per una delle sue prossime build PC. Voi cosa ne pensate?