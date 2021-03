Metro 2033 gratis su Steam: ecco come riscattare il regalo di Deep Silver

Chi ha avuto la fortuna di giocare Metro 2033? Lo sparatutto di 4A Games - primo capitolo di una saga destinata al successo - ha segnato la storia dei videogiochi post-apocalittici, regalandoci una delle ambientazioni più affascinanti di sempre. L'inquietante atmosfera della metropolitana di Mosca ci aveva conquistati e, a dirla tutta, non ci dispiacerebbe tornare a visitarla.

Ecco dunque che arriva un graditissimo regalo da parte di Deep Silver. Oltre a proporci una serie di sconti per risparmiare sull'acquisto degli ultimi episodi, il publisher della serie Metro ci consente di riscattare una copia gratuita di Metro 2033, ma solo per qualche giorno.

Metro 2033 in regalo: ecco come ottenerlo

"Ambientato nei devastati sotterranei della metropolitana, in una Mosca post-apocalittica, Metro 2033 racconta di come la vita possa organizzarsi e perdurare anche sottoterra: una storia in cui il destino dell'intera umanità risiederà nelle tue mani", così recita la descrizione della pagina del gioco su Steam, dove troviamo numerose recensioni positive.

Del resto, al momento del lancio risalente al marzo 2010 (PC, PS3, Xbox 360), il gioco basato sull'omonimo romanzo di Dmitrij Gluchovskij aveva conquistato pubblico e critica con un comparto narrativo sensazionale e con un gameplay realistico e coinvolgente.

In Metro 2033 vestiamo i panni di Artyom, uno dei sopravvissuti costretti a vivere nelle metropolitane della capitale russa in seguito a una devastante guerra nucleare scatenatasi nel 2013. Tra i grandi pericoli che si annidano in questo mondo ci sono i Tetri, creature umanoidi dotate di potenti abilità psichiche, di cui tuttavia non conosciamo le vere intenzioni.

Come dicevamo, potete ora riscattare una copia gratuita del gioco su Steam e approfittare di uno sconto del 100%: basterà collegarvi alla pagina del marketplace e cliccare su "Ottieni Metro 2033" per aggiungerlo alla vostra libreria. Il gioco richiederà uno spazio su disco pari a 7,37 GB.

Specifichiamo che si tratta della versione originale di Metro 2033 e non della più avanzata edizione Redux, rilasciata nel 2014 per PS4 e Xbox One e basata sullo stesso motore grafico implementato nel sequel Metro: Last Light. Va detto che alcuni fan della serie preferiscono il titolo originale a quello "remastered", per lo stile più cupo e il ritmo di gioco lento e cadenzato.

In ogni caso, vi segnaliamo che anche Metro 2033 Redux è attualmente in offerta con uno sconto dell'80%, a soli 3,99 euro, proprio come Metro Last Light Redux. Offerta valida anche per il più recente Metro Exodus (2019), scontato a 13,59 euro (-66%).

Tutte le offerte dedicate alla serie Metro termineranno il prossimo 15 marzo, questo significa che avete ancora pochi giorni per riscattare Metro 2033 senza costi aggiuntivi.