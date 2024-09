PS5 Pro costa troppo? Sony vi propone PS5 ricondizionata e certificata, ma costa troppo anche quella!

Mentre il prezzo di 799,99 euro di PS5 Pro ha scatenato la polemica sul web, Sony ha introdotto su PlayStation Direct le console PS5 standard Ricondizionate con Certificato. Potrebbe apparire come un'ottima alternativa per acquistare l'ammiraglia giapponese a un prezzo conveniente, ma sfortunatamente sembra che Sony sia ancora una volta un po' fuori strada.

Innanzitutto, cosa vuol dire ricondizionata e certificata? Si tratta di console di seconda mano che, laddove fosse necessario, Sony ripara presso i suoi laboratori utilizzando ovviamente solo ricambi originali PlayStation. In seguito, la console viene verificata, testata e riposta in una specifica confezione nella quale viene aggiunto un controller DualSense (anch'esso ricondizionato) e tutta la cavetteria che accompagna una console nuova.

"Riceverai un prodotto come nuovo, con pezzi di ricambio originali PlayStation (se necessari) accuratamente puliti, verificati e collaudati. Tutti i prodotti ricondizionati con certificato sono venduti con gli accessori, i cavi e i manuali necessari, e in un'apposita confezione".

Non manca una piccola precisazione: "Questo prodotto potrebbe presentare lievi imperfezioni estetiche". Inoltre, ogni console gode di una garanzia limitata di un solo anno, la metà rispetto a un prodotto nuovo e il minimo previsto dalla legislatura.

Al momento, l'unico modello disponibile è quello con lettore ottico, al prezzo di 449,99 euro. Parliamo del modello originale, la cosiddetta "fat". Si tratta di un risparmio del 10% rispetto a una console nuova nella sua nuova variante slim più compatta.

Considerando che non è raro trovare scontistiche simili presso la maggior parte dei rivenditori per un prodotto nuovo con due anni di garanzia – e nella sua variante aggiornata – fatichiamo a capire dove dovrebbe andare a posizionarsi la proposta di Sony. Probabilmente, si rivelerà un'ottima (se non l'unica) alternativa per sopperire all'aumento della richiesta durante le festività natalizie, ma anche in quel caso non ci sembra una proposta così allettante.