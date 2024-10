PS5 Pro avrà altri due giochi Enhanced: God of War Ragnarok e Monster Hunter Wilds

A quasi un mese dal debutto di PS5 Pro sul mercato, continua ad espandersi l'elenco dei giochi ottimizzati per la nuova console mid-gen. Avevamo parlato di circa 60 titoli Enhanced, che possono quindi sfruttare appieno la prossima ammiraglia Sony per proporre un'esperienza di gioco più fluida in alta definizione. Nella lista mancava però un nome piuttosto altisonante per il parco titoli PlayStation: God of War Ragnarok. Grazie all'ultimo aggiornamento del PS Store scopriamo che anche l'ultima avventura di Kratos riceverà l'ottimizzazione per PS5 Pro - e non è il solo.

GoW Ragnarok e Monster Hunter Wilds pronti per PS5 Pro

L'annuncio della versione Enhanced di God of War Ragnarok per PS5 Pro è arrivato 'silenziosamente' tramite un aggiornamento del PlayStation Store. La lista, su cui si basa l'elenco di ZXXII che viene aggiornato ogni giorno su Reddit, ha infatti accolto sette nuovi giochi, tra cui figura il sequel del reboot dell'omonimo franchise di Santa Monica Studio.

Ora, visitando la pagina di God of War Ragnarok sul PlayStation Store si può notare che la versione digitale del gioco include l'etichetta "Ottimizzato per PS5 Pro".

Monster Hunter Wilds è un'altra grossa new entry dell'elenco di giochi Enhanced per PS5 Pro. In questo caso, l'annuncio della versione ottimizzata è arrivato dal produttore della serie, Ryozo Tsujimoto, che in un'intervista concessa a IGN US ha dichiarato che il nuovo action/adventure supporterà le feature offerte dalla console mid-gen, senza tuttavia confermare se il gioco offrirà tale supporto al lancio (28 febbraio) o se verrà implementato attraverso un aggiornamento.

Ricordiamo che tra i giochi che supporteranno PS5 Pro al lancio troviamo diverse esclusive Sony, come Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2 e The Last of Us Parte I. Ci sono anche produzioni minori, come il popolare No Man's Sky e il più recente Lies of P. Anche l'attesissimo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sfrutterà l'hardware della nuova piattaforma.

PS5 Pro sarà disponibile a partire dal prossimo 7 novembre, al prezzo consigliato di 799,99€.