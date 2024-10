PS5 Pro: ora sono 60 i giochi 'Enhanced'. Ancora assente God of War Ragnarok

Mentre si attende il lancio di PS5 Pro, un utente ha tenuto traccia di tutti i giochi che, al lancio della nuova console, potranno sfruttare il nuovo hardware mid-gen. I titoli 'Enhanced' sono 60 e potrebbero diventare ancora di più in vista del lancio previsto per il 7 novembre.

Il prossimo 7 novembre il mercato accoglierà una nuova console Sony, quella PS5 Pro che ha fatto tanto discutere nelle ultime settimane. Discussioni che, principalmente, ruotavano intorno al suo prezzo di vendita (799,99€), fin troppo elevato a detta di tutti - tranne per Vince Zampella di Respawn Entertainment, che lo ritiene "perfettamente equilibrato".

Per giunta, ci sono ancora dubbi circa gli effettivi vantaggi che il nuovo hardware sarà in grado di fornire ai giochi. In merito a questi ultimi, in ogni caso, l'elenco sembra finalmente ampliarsi.

PS5 Pro avrà almeno 60 giochi ottimizzati al lancio

Come vi segnalavamo pochi giorni fa, Digital Foundry e altre testate straniere hanno avuto la possibilità di mettere alla prova la nuova PS5 Pro con appena una dozzina di giochi 'Enhanced', ovvero quei titoli che, a partire dal 7 novembre, potranno sfruttare appieno la potenza della console mid-gen. L'elenco dei giochi ottimizzati sembrava alquanto limitato, ma sembra che Sony stia progressivamente ampliando la lista dei titoli compatibili.

Grazie alla ricerca effettuata dall'utente ZXXII su Reddit, possiamo ora tenere traccia di ogni singolo gioco ottimizzato per PS5 Pro. Come spiega l'utente stesso, è comunque possibile monitorare autonomamente l'aggiunta di nuovi titoli visitando il PlayStation Store e cercando la nuova etichetta 'PS5 Pro Enhanced' nelle descrizioni dei giochi disponibili.

La lista completa dei giochi che supportano i miglioramenti garantiti da PS5 Pro vede ora la presenza di 60 titoli. Per la maggioranza sono produzioni tripla-A e, senza troppe sorprese, tra questi ci sono quasi tutte le più recenti esclusive Sony, come Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Gran Turismo 7, The Last of US Parte I e Parte II (Remastered) e la nuova versione PS5 di Until Dawn. Sconcertante, invece, l'assenza di God of War: Ragnarok.

È invece presente Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che non ha ancora una data di rilascio ben definita - sebbene sia ancora previsto per il 2024, a quanto pare. Nell'elenco troviamo anche alcuni titoli minori o doppia-A, come i popolari No Man's Sky e Lies of P, che probabilmente sfrutteranno PS5 Pro per migliorare i propri frame rate e offrire una maggiore stabilità. Curiosamente ci sono anche due giochi per PlayStation VR2, ovvero cyubeVR e Kayak VR Mirage.

Vi invitiamo a consultare l'elenco completo pubblicato su Reddit, che viene quotidianamente aggiornato da ZXXII con le ultime scoperte effettuate sul PS Store.