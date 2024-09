PlayStation 5 Pro: il prezzo sarebbe perfino conveniente secondo il direttore di Respawn Entertainment

Dalla sua presentazione tecnica avvenuta lo scorso 10 settembre, PS5 Pro sta facendo parlare di sé soprattutto per il prezzo: 799 euro senza lettore ottico. Nel nostro editoriale, abbiamo concluso anche noi che il prezzo è alto per l'offerta e il settore in cui va a collocarsi. Di parere inverso, però, è Vince Zampella, capo di Respawn Entertainment.

Il responsabile ha rilasciato di recente un'intervista a IGN, durante la quale ha fornito i primi dettagli sul prossimo capitolo di Battlefield. Tra i diversi argomenti toccati, c'è stata anche la nuova PlayStation 5 Pro e la polemica sollevata da gran parte degli utenti in merito al prezzo.

Secondo Zampella, sarebbe una polemica che non sta in piedi in quanto un PC da 700 dollari (prezzo per gli Stati Uniti della console) non offrirebbe le stesse prestazioni. Inoltre, ricorda che molte console del passato vennero proposte a prezzi perfino più alti.

"Stavo guardando un video al riguardo, dove si discuteva del prezzo e ci si chiedeva se fosse troppo alto. In realtà non lo è. Se si volge lo sguardo indietro nel tempo, alcune delle console più vecchie erano altrettanto costose e, probabilmente, considerando l'inflazione costavano perfino di più" ha spiegato Zampella.

"Quindi, anche se all'inizio il prezzo può sembrare scioccante, in realtà non è poi così male. E se si acquista un PC da 700 dollari, non si ottengono le stesse prestazioni. Quindi, voglio dire, il prezzo è assolutamente equilibrato. È costosa per le persone? Assolutamente sì. Non tutti potranno permettersela. Sarebbe meglio se fosse più economica? Certo. Vorrei che più persone potessero permettersela, ma ha senso, credimi".

Nel frattempo, in un clima piuttosto critico nei confronti di Sony, gli analisti ritengono che la console possa raggiungere i numeri di PS4 Pro – il cui costo al lancio era esattamente la metà – poiché Sony avrebbe una parte della fan base che non tiene conto del prezzo, ma esclusivamente del marchio.