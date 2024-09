Battlefield: con il prossimo capitolo si torna ai fasti di Battlefield 3 e 4

Durante un'intervista con IGN, Vince Zampella di Respawn Entertainment ha condiviso qualche dettaglio, insieme alla prima immagine, del prossimo Battlefield. Stando a quanto dichiarato, il prossimo gioco della serie farà diversi passi indietro riproponendo una formula molto più simile a quella dei capitoli più amati di sempre: Battlefield 3 e Battlefield 4.

Zampella, oltre ad essere il cofondatore di Respawn Entertainment, è anche il cofondatore di Infinity Ward, uno dei principali studi impegnati con la saga di Call of Duty della quale ha supervisionato diversi capitoli. In seguito a quello che la stessa Electronic Arts ha definito un flop, ovvero Battlefield 2042, Zampella ha assunto il ruolo di direttore del progetto Battlefield.

Il responsabile ha chiarito che alcune caratteristiche chiave di 2042 saranno completamente abbandonate in favore di un approccio più tradizionale. Prima tra tutte gli specialisti, ovvero un sistema che sostituisce quello delle classi fornendo ad ogni soldato abilità e gadget speciali.

"Non so quale fosse la logica, ma per me è come se il team abbia voluto sperimentare qualcosa di nuovo" ha spiegato Zampella. "Bisogna applaudire quello sforzo. Non è piaciuto a tutti, ma bisogna provarle le cose. Non ha funzionato. Non andava bene. Gli specialisti non torneranno. Insomma, le classi sono in un certo senso il fulcro di Battlefield, e ci torneremo".

Non è mancato un chiarimento sulle mappe da 128 giocatori, una proposta che sulla carta avrebbe dovuto portare Battlefield su una scala ancora più grande e aggiungere ancor più divertimento e coinvolgimento, ma che nei fatti ha reso le ambientazioni solo più ostiche e dispersive.

"Fare numero per il solo gusto del numero non ha alcun senso. Stiamo basando tutto su cosa sia più divertente. Le mappe, una volta che raggiungono una determinata scala, diventano diverse…quindi stiamo progettando qualcosa che sia più simile ai precedenti Battlefield. Preferirei avere spazi di gioco belli, densi, davvero belli e ben congeniati".

"Voglio dire, se si guarda indietro al picco o all'apice di Battlefield, quella è l'era di Battlefield 3…di Battlefield 4, in cui tutto era moderno. Penso che dobbiamo tornare al nocciolo di ciò che è Battlefield e farlo incredibilmente bene, poi da lì sceglieremo la via da percorrere".

Per quanto riguarda le modalità, il nuovo titolo dovrebbe riproporre gli scontri tradizionali che caratterizzavano Battlefield 3 e 4. Tuttavia, si aggiungeranno due nuove modalità: una ormai immancabile Battle Royal e un'altra simil-cooperativa basata sugli obiettivi.

Anche sull'ambientazione Zampella è stato chiaro: sarà abbandonata la guerra futuristica così come i grandi conflitti del passato. Per quanto riguarda l'uscita, invece, è stato indicato un generico 2025 sottolineando, però, che al momento non vi è nulla di certo e non si escludono rimandi.

In conclusione, le premesse del nuovo Battlefield sembrano ottime e speriamo che questo reset mantenga quantomeno Portal, ovvero quella funzionalità che consentiva sostanzialmente di accedere a un'enorme quantità di ambientazioni multiplayer riprese un po' da tutti i Battlefield precedenti. Per il resto, non possiamo che essere felici di un ritorno allo stile che rese Battlefield 3 e 4 tra i migliori sparatutto sul mercato.