PS5 Pro alla prova dei fatti: ecco cosa cambia in 11 giochi 'PS5 Pro Enhanced'

Digital Foundry – ma non solo – ha avuto l'opportunità di vedere la nuova PS5 Pro alle prese con ben 11 giochi ottimizzati per l'ammiraglia potenziata. Grazie a una presentazione per i giornalisti, possiamo farci una prima idea dei reali vantaggi offerti dal nuovo hardware.

Un'approfondita analisi è arrivata dai ragazzi di Digital Foundry, che hanno potuto ammirare dal vivo i miglioramenti in-game. Il primo aspetto ad emergere chiaramente, è che ogni sviluppatore ha la possibilità di sfruttare la potenza in più per raggiungere risultati diversi. In buona sostanza, "PS5 Pro Enhanced" non vuol dire obbligatoriamente elevato frame rate o ray tracing.

In linea di massima, Digital Foundry spiega che ad accomunare tutti i titoli in prova era il miglioramento della stabilità. Il frame rate era coerente anche nelle scene più complesse, unito a un miglioramento generale della qualità dell'immagine. Tuttavia, DF spiega anche che tali vantaggi risultano essere piuttosto soggettivi.

"Dipende dal tipo di giocatore. Se giocate principalmente in modalità performance su console, che possono soffrire di risoluzioni native piuttosto basse e di conseguenza di una scarsa qualità dell'immagine, può essere interessante".

In buona sostanza, in modalità performance sarebbe possibile osservare un importante miglioramento della qualità dell'immagine. Situazione che invece si inverte in modalità qualità: in questo caso le differenze rispetto a quanto ottenuto con una PS5 standard sono meno evidenti.

A confermarlo c'è anche Sean Hollister di The Verge che, partecipando alla medesima prova, ne è uscito piuttosto perplesso. Perché, se da un lato le differenze sono palpabili, dall'altro lo erano anche confrontando PS4 con PS4 Pro, la quale però aveva un prezzo di listino dimezzato (in Europa).

"'Era come se mi avessero tolto un paio di occhiali sporchi dagli occhi' scrissi nel 2016 a proposito di PS4 Pro. Ho esattamente la stessa sensazione con Horizon e la maggior parte degli altri giochi PS5 Pro che ho provato" ha spiegato Hollister.

"Entrerò nei dettagli più avanti, ma voglio che sappiate che le mie conclusioni non sono le stesse di otto anni fa. Sebbene sia chiaramente migliore di PS5, non sono ancora convinto. Questo è dovuto principalmente al fatto che Sony chiede diverse centinaia di dollari in più rispetto all'ultima volta, ma in parte anche perché sono dovuto stare così vicino allo schermo 4K per percepire quel risultato strabiliante".

Nel suo pezzo, il collega statunitense sottolinea che non era consentito scattare foto o video vicino agli schermi. Inoltre, i controller erano tutti cablati a una lunghezza specifica per "obbligare" a una distanza prestabilita dal display. Insomma, al momento pare che per apprezzare i miglioramenti di PS5 Pro vadano rispettati alcuni requisiti piuttosto restrittivi, tra cui anche una breve distanza dalla TV.

Naturalmente si tratta in ogni caso di prime impressioni basate su una manciata di giochi e nulla vieta che i prossimi titoli con supporto nativo possano offrire miglioramenti più interessanti, ma al momento il salto sembra paragonabile a quello tra PS4 e PS4 Pro.

Per avere un termine di paragone con il settore del PC gaming, Hollister ritiene che sia come passare a una GPU di una o due fasce superiori. Insomma, un upgrade senza dubbio importante, ma basterà per giustificare una spesa raddoppiata?