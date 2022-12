PS5: nel 2023 dovrebbe essere disponibile in volumi maggiori, perlomeno in Asia

Con la crisi delle materie prime, come sanno bene gli appassionati, vari prodotti tecnologici sono diventati di difficile reperibilità. Tuttavia, benché diversi tipi di soluzioni indirizzate ai giocatori, come le schede video e alcune console, negli ultimi periodi siano tornate ad essere acquistabili, lo stesso non si può dire di PlayStation 5. Le pochissime unità a disposizione, infatti, vanno subito esaurite e, a 2 anni dal lancio originale, non è ancora facile acquistare la console di Sony.

Le cose dovrebbero cambiare nel 2023, secondo una pubblicazione sul PS blog giapponese. Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha infatti affermato che ci sarà una maggiore disponibilità di console in Giappone a partire dall'anno che sta per entrare. Secondo Ryan, infatti, Sony starebbe finalmente per risolvere i problemi di approvvigionamento nella catena di produzione di PS5, che negli scorsi mesi hanno così gravemente impattato sulla disponibilità della console di nuova generazione.

Quando è stata lanciata nel novembre del 2020, PlayStation 5 si è ritrovata in un mondo gravemente colpito dalla pandemia di COVID-19 in corso. La pandemia, tra le altre cose, ha esacerbato il problema della carenza dei semiconduttori, la quale ha riguardato molti settori esterni al gaming, con anche le auto, insieme a tutto il resto, hanno iniziato a richiedere sempre più componentistica elettronica.

Tuttavia, mentre altri produttori si sono messi alle spalle più rapidamente il problema, Sony ha tardato a farlo. Ryan non ha voluto ancora chiarire di cosa si tratti, ma ha semplicemente detto che i problemi alla produzione sono superati e che dal 2023 in poi se ne vedranno gli effetti, a cominciare dal Giappone. Per tutte queste difficoltà, peraltro, Sony ha aumentato il prezzo di PS5 di 50 euro, ma Ryan non ha specificato se le rinnovate disponibilità avranno conseguenze sul prezzo o se è lecito attendersi un ritorno al prezzo precedente.

Secondo altre indiscrezioni, Sony avrebbe pronte da consegnare 30 milioni di console nel 2023. Alla base dei miglioramenti alla catena di produzione ci sarebbe un nuovo chip più facile da produrre, e dai costi minori, che porterebbe a una rivisitazione complessiva di PS5.