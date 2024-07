PS5: ecco il DualSense di Astrobot, il più bello finora realizzato da Sony

Sony e il team Asobi hanno presentato il nuovo controller dedicato ad Astro Bot, il titolo in uscita il prossimo 6 settembre. Si tratta di un'edizione limitata e uno dei design più belli mai realizzati per il nuovo DualSense di PlayStation 5.

Sony ha presentato il nuovo DualSense per PlayStation 5 dedicato ad Astro Bot, il titolo dedicato all'amata mascotte della console. Nulla cambia rispetto al tradizionale controller introdotto da Sony nel 2013 sul piano funzionale, ma dal punto di vista puramente estetico è probabilmente uno dei più belli realizzati finora.

Inutile dire che, come di consueto, la particolare colorazione sarà un'edizione limitata, i cui preordini saranno aperti il 9 agosto alle ore 10:00 sullo shop ufficiale di PlayStation e attraverso i rivenditori partner. Il prezzo del nuovo controller è di 79,99 euro e verrà consegnato insieme al nuovo gioco a partire dal 6 settembre.

Il design mantiene le forme del DualSense classico, ma presenta alcune caratteristiche uniche a partire dagli intagli che percorrono le impugnature fino alle levette che richiamano le linee del simpatico robottino. I dettagli riprendono la tonalità azzurra di Astro e non mancano i due grandi occhioni giocosi sul touchpad superiore.

"È un'opera d'arte e non potremmo essere più felici del risultato" ha dichiarato Nicolas Doucet, responsabile del team Asobi che si occupa dello sviluppo del nuovo titolo. Lo studio, insieme a Sony, ha rilasciato anche un trailer dedicato al nuovo controller.

Per quanto riguarda il gioco, sarà un titolo molto diverso da The Playroom. Astro Bot porterà i giocatori a visitare 6 galassie e oltre 80 pianeti in un'esperienza ricca di riferimento ai mondi e ai personaggi iconici dell'universo PlayStation. Astro partirà alla ricerca del suo equipaggio e potrà contare su 15 abilità per affrontare oltre 70 tipi di avversari e boss colossali.