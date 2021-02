PS5 e drifting: il problema riguarda ogni controller e può solo peggiorare

Il drifting sta facendo tremare gli utenti PlayStation 5. Il nuovo problematico caso, che avevamo affrontato pochi giorni fa, è passato sotto la lente di iFixit, tra i massimi esperti per quel che concerne i teardown e, dunque, la componentistica interna dei principali dispositivi consumer.

Tra questi prodotti rientra anche PS5 con il suo DualSense, controller colpito dalla stessa "piaga" che in passato ha colpito i Joy-Con di Nintendo Switch. La prima diagnosi di iFixit è decisamente allarmante: il problema della console Sony può solo peggiorare.

iFixit, ogni DualSense ha il drifting: Sony ne era consapevole



Tra le grandi novità dell'ammiraglia next-gen, il DualSense è senza dubbio la feature più "audace" messa in campo da Sony. Con il feedback aptico e i trigger adattivi, il nuovo controller propone un'esperienza di gioco davvero innovativa e un'immersività senza precedenti. Tante le lodi ricevute dalla critica, ma ora tocca fare i conti con un ostacolo apparentemente insormontabile.

In seguito alle numerose segnalazioni diffuse dagli utenti, il team di iFixit ha deciso di affrontare in prima persona la questione del drifting. Stando alle prime analisi, Sony sarebbe implementato componenti molto economici - e, di fatto, di scarsa qualità - che rischiano di essere facilmente compromessi con un utilizzo più o meno intensivo: basterebbero 400 ore di gioco per rischiare di "guastare" i DualSense e di incappare, così, nel famigerato drifting.

Il fatto che Sony abbia risparmiato sui componenti del controller è una ragione più che valida per sostenere che la compagnia fosse a conoscenza del potenziale problema. Secondo iFixit, il drifting delle levette analogiche non solo affligge tutti i controller messi in vendita, ma sarebbe potuto essere evitato del tutto con l'utilizzo di migliori componenti interni.

Per la precisione, iFixit ha associato il suddetto problema ai potenziometri del DualSense, i quali si usurerebbero rapidamente. Parliamo di un pezzo molto difficile da rimpiazzare, se non impossibile per il giocatore medio, e l'unica soluzione sarebbe la sostituzione del controller - da qui le presunte difficoltà riscontrate con il supporto tecnico di Sony.

Il problema è ben più grave di quanto potessimo immaginare e, come afferma iFixit, potrà solo peggiorare nell'immediato futuro. Sony non si è ancora espressa ufficialmente sulla questione. Al momento, il produttore rischia di essere portato in tribunale per il problema del drifting, con una class action intentata dallo studio legale Chimicles Kriner & Donaldson-Smith LLP (CSK&D).