PS5 come Switch: anche il controller DualSense colpito dal drifting

A quanto pare, Nintendo non è la sola a dover fare i conti con il tanto temuto drifting. Parliamo di un problema che affligge i controller e, più precisamente, le levette analogiche che utilizziamo per gestire i movimenti nei giochi o per navigare nell'interfaccia della console.

Il "drift" dei Joy-Con di Nintendo Switch è uno dei casi più popolari, ma da oggi si parlerà anche del DualSense di PlayStation 5, anch'esso colpito dalla stessa "maledizione".



DualSense e drifting: le riparazioni saranno una seccatura

Per chi non lo sapesse, il cosiddetto drifting coincide con un malfunzionamento delle levette analogiche, che invierebbero falsi input alla console utilizzata. In parole povere, i movimenti visualizzati sullo schermo non corrispondono ai comandi inviati dal giocatore, il quale assisterà a comportamenti anomali della telecamera o del personaggio controllato nel gioco.

Questo fastidioso problema è stato segnalato da un elevato numero di utenti di Nintendo Switch: il colosso di Kyoto ha risolto la questione lanciando un programma di riparazione e sostituzione dei controller "difettosi", scusandosi pubblicamente per l'accaduto.

Ora tocca a un'altra compagnia giapponese fare i conti con il drifting. Le prime segnalazioni degli utenti di PlayStation 5 erano state condivise già due mesi fa, a pochi giorni dal lancio della console di Sony, con i primi, vani tentativi di risolvere manualmente il problema. Da Reddit arriva un video che ci mostra un caso piuttosto grave di drifting: senza toccare le levette del DualSense, un giocatore di Destiny 2 ha registrato un lungo movimento causato da un input errato.

Queste sono solo alcune delle numerose testimonianze dei giocatori di PS5, ma cosa è possibile fare per risolvere il problema? Al momento le opzioni sono molto limitate e quella più valida arriva dalla pagina di supporto di Sony PlayStation, dove troviamo un portale dedicato esclusivamente ai problemi riscontrati con l'hardware di nuova generazione.

Dopo svariati tentativi, un reporter di Kotaku è riuscito a mettersi in contatto con il servizio clienti di Sony, scoprendo che la riparazione del DualSense è coperta dalla garanzia. Questa era la buona notizia, mentre la cattiva è che - almeno negli Stati Uniti - gli utenti dovranno coprire personalmente i costi di spedizione del controller difettoso; sarà invece Sony a occuparsi della consegna del dell'unità riparata.

Nel nostro caso personale, dopo circa tre mesi non ci siamo ancora imbattuti in problemi di drifting. Seguiremo eventuali sviluppi, in attesa di un comunicato ufficiale di Sony.